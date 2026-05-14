Tenue de Manchester United pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

Manchester United et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, qui réinterprète un look classique inspiré des maillots emblématiques des Reds des années 1970.

Cette nouvelle tenue marie des codes rétro et une technologie de pointe : col polo, fines rayures et clin d’œil discret au triomphe national de 1977.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur ces nouveaux maillots : dates de sortie, prix, sources d’inspiration du design et points de vente pour les supporters.