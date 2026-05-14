Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenue de Manchester United pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

SHOPPING
KITS
Manchester United
Manchester United Women

Voici un guide complet sur les nouveaux maillots de Manchester United pour la saison 2026-2027.

Manchester United et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, qui réinterprète un look classique inspiré des maillots emblématiques des Reds des années 1970.

Cette nouvelle tenue marie des codes rétro et une technologie de pointe : col polo, fines rayures et clin d’œil discret au triomphe national de 1977.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur ces nouveaux maillots : dates de sortie, prix, sources d’inspiration du design et points de vente pour les supporters.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Tenue domicile de Manchester United pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile adidas de Manchester United pour la saison 2026-2027 a été officiellement présenté le 14 mai 2026.

    Avec ce maillot domicile 2026-2027, adidas revisite l’un des styles rétro les plus emblématiques du club.

    Une base rouge épurée est associée à un col polo classique et à des manches rayées, un ensemble élégant qui évoque les maillots emblématiques des années 1970. Ce design rend hommage au modèle porté lors du triomphe en Coupe nationale en 1977, l’année 2026 marquant le 50^e anniversaire de ce succès.

    Les trois bandes blanches et le logo adidas se détachent nettement sur le fond rouge, tandis que des touches de noir sont subtilement intégrées à l’ensemble du maillot afin de respecter la palette de couleurs traditionnelle du club.

    Enfin, la signature « United », apposée à l’arrière du col, réaffirme avec discrétion l’identité et l’héritage du club.


  • Tenue extérieure de Manchester United pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Bien qu'adidas et Manchester United n'aient pour l'instant officiellement dévoilé que le maillot domicile, des images divulguées ont déjà permis aux supporters d'avoir un aperçu du maillot extérieur du club pour la saison 2026-2027.

    Selon Footy Headlines, cette tenue extérieure marie un bleu roi vif à des détails rouges et blancs, une combinaison directement inspirée de certains des maillots extérieurs les plus emblématiques du club, conçus par adidas à la fin des années 1980.

    Le visuel fuité laisse aussi apparaître le retour du logo Trefoil emblématique d’adidas, conformément à la tendance actuelle de la marque aux trois bandes d’intégrer des clins d’œil rétro sur les tenues de ses clubs phares.

    Un motif subtil en vagues serait intégré au tissu pour apporter une texture contemporaine tout en préservant l’esthétique rétro.

    La sortie du maillot extérieur est prévue pour fin juillet ou début août 2026.


  • Tenue alternative 2026-2027 de Manchester United : date de sortie et prix

    Des images divulguées du troisième maillot de Manchester United laissent penser qu'Adidas s'inspire de la « Lancashire Rose » pour la tenue alternative du club.

    Selon ces clichés, le maillot adopterait un fond blanc cassé rehaussé de touches de vert foncé et de marron, une combinaison chromatique parmi les plus originales de ces dernières années pour le club.

    Selon les visuels divulgués, le motif de la rose du Lancashire s’imposera sur l’ensemble du maillot et s’étendra jusqu’au short, assurant une cohérence visuelle à la tenue.

    Contrairement au maillot extérieur, il devrait arborer le logo contemporain adidas Performance plutôt que le Trèfle rétro.

    Le lancement de ce troisième maillot est prévu pour août 2026.