Tenue de Liverpool pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

Liverpool et adidas ont officiellement présenté le nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, un modèle qui réinterprète le style intemporel des mythiques tuniques des Reds de la fin des années 80.

Cette nouvelle version reprend le look emblématique du maillot de la saison 1989-90, marquée par le sacre des Reds en championnat. Associé à la réussite, ce design réintroduit des motifs géométriques rétro sur le fond rouge foncé caractéristique.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Liverpool : dates de sortie, prix, sources d’inspiration du design et points de vente pour les supporters.