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Renuka Odedra

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Tenue de Liverpool pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots de Liverpool pour la saison 2026-2027.

Liverpool et adidas ont officiellement présenté le nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, un modèle qui réinterprète le style intemporel des mythiques tuniques des Reds de la fin des années 80.

Cette nouvelle version reprend le look emblématique du maillot de la saison 1989-90, marquée par le sacre des Reds en championnat. Associé à la réussite, ce design réintroduit des motifs géométriques rétro sur le fond rouge foncé caractéristique.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Liverpool : dates de sortie, prix, sources d’inspiration du design et points de vente pour les supporters.

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    Maillot domicile de Liverpool pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile adidas de Liverpool pour la saison 2026-2027 a été officiellement présenté le 19 mai 2026.

    Il s’inspire du maillot domicile classique adidas du Liverpool FC de 1989-91, immédiatement reconnaissable à son motif géométrique dynamique, et porté durant une période faste pour le club, lorsque l’équipe de Kenny Dalglish a remporté le titre de champion en 1989/90. La teinte rouge foncé est sublimée par un motif géométrique contemporain qui recouvre l’ensemble du maillot, clin d’œil direct au visuel original de la fin des années 80, mais avec une exécution plus nette et moderne.

    Des détails blancs épurés – logo adidas, écusson du club et bordures – renforcent cette esthétique classique, tandis que l’imprimé intégral revisité canalise l’énergie et l’esprit de la culture footballistique des années 80.

  • Tenue extérieure de Liverpool pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour ce maillot extérieur très attendu, adidas marie avec succès l’esthétique streetwear à des clins d’œil historiques, en remplaçant notamment son logo Performance habituel par le légendaire trèfle de la marque. Revenant à une base blanche immaculée plutôt qu’à un blanc cassé, la tunique se distingue par ses logos bordeaux et par ses bordures rayées rouges, blanches et grises au niveau du col et des poignets.


    La sortie de ce maillot extérieur est prévue pour fin juillet ou début août 2026.

  • Troisième maillot de Liverpool pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    La collection est complétée par le troisième maillot, présenté comme le plus abstrait et le plus moderne des trois. Il se caractérise par un fond noir uni contrastant avec un motif graphique marron vif et ondulé qui enveloppe le torse et les manches. D’après les fuites, ce motif fluide est censé imiter l’effet dynamique des drapeaux à damier emblématiques brandis dans la Kop lors des célèbres soirées européennes à Anfield.

    Le lancement de ce troisième maillot est prévu pour août 2026.