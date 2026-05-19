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Renuka Odedra

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Tenue de la Juventus pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots de la Juventus pour la saison 2026-2027.

La Juventus et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, qui reprend les rayures noires et blanches classiques, avec quelques touches d'originalité.

GOAL vous résume tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de la Juventus : dates de sortie, prix, source d’inspiration du design et points de vente pour les supporters.

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    Tenue domicile de la Juventus pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile de la Juventus pour la saison 2026-2027 marque un retour audacieux à l'élégance vestimentaire qui a caractérisé les périodes les plus prestigieuses du club. Fini les motifs « code-barres » de la saison passée : place à des rayures verticales noir et blanc plus épurées et uniformes. Le maillot s’appuie sur un col polo rabattu blanc, résolument rétro, qui lui donne un look sur mesure aussi à l’aise sur les terrains de l’Allianz Stadium que dans les rues de Turin.

    La principale nouveauté réside dans l’emploi généreux de touches dorées métallisées, qui remplacent les accents roses du cycle précédent. Cet or brillant habille l’écusson « J » simplifié de la Juventus, le logo adidas Performance et celui du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.


  • Tenue extérieure de la Juventus pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le futur maillot extérieur de la Juventus, directement inspiré de la ligne lifestyle du club, assume pleinement un style vintage. Il réhabilite le rose vif en teinte principale pour évoquer les débuts du club turinois, avant l’adoption des célèbres rayures noir et blanc. Des nuances de noir et de blanc cassé viennent compléter cette base, tandis que le logo rétro adidas Trefoil et un emblème zébré stylisé s’affichent de façon bien visible, confirmant ainsi son statut de tenue officielle « Trefoil » pour la saison.

    La sortie de ce maillot extérieur est prévue pour fin juillet ou début août 2026.


  • Troisième maillot de la Juventus pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot adopte une approche beaucoup plus audacieuse et spectaculaire pour la saison 2026-2027. Il s'appuie sur un fond noir élégant et utilise un mélange saisissant de détails dorés et gris pour créer une esthétique très contrastée. Sa pièce maîtresse est un motif de flammes complexe et flamboyant qui parcourt la moitié inférieure du maillot. Contrairement à l’édition extérieure, ce modèle réintègre le logo adidas Performance moderne pour un rendu agressif et contemporain, aussi percutant sous les projecteurs qu’en streetwear.

    Le lancement de ce maillot troisième est prévu pour août 2026.