Tenue de la Juventus pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

Le maillot domicile de la Juventus pour la saison 2026-2027 marque un retour audacieux à l'élégance vestimentaire qui a caractérisé les périodes les plus prestigieuses du club. Fini les motifs « code-barres » de la saison passée : place à des rayures verticales noir et blanc plus épurées et uniformes. Le maillot s’appuie sur un col polo rabattu blanc, résolument rétro, qui lui donne un look sur mesure aussi à l’aise sur les terrains de l’Allianz Stadium que dans les rues de Turin.

La principale nouveauté réside dans l’emploi généreux de touches dorées métallisées, qui remplacent les accents roses du cycle précédent. Cet or brillant habille l’écusson « J » simplifié de la Juventus, le logo adidas Performance et celui du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.



