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Renuka Odedra

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Tenue de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027.

La collection de maillots 2026-2027 de l’Inter Milan s’articule autour du thème « Made of Milano ». Elle marie l’élégance caractéristique de la ville, ses sous-cultures sportives et la nostalgie de l’âge d’or des années 1990.

Nike et le club ont laissé de côté les motifs abstraits et expérimentaux des dernières saisons pour ancrer l’identité de cette année dans le tissu culturel milanais et l’héritage du club.

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur le maillot domicile de l’Inter Milan 2026-27 : date de sortie, prix, fuites et détails du design.

  • Inter Milan 26-27 home kit 1Nike

    Maillot domicile de l'Inter Milan 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 marie le noir et le bleu Lyon, en hommage au maillot historique de 1998. Des détails or « University Gold » évoquent le jaune du logo Nike et de l'écusson club de l'époque.

    Le retour du col apporte une touche de tradition à une silhouette contemporaine, tandis qu’à l’intérieur, l’inscription « Made of Milano » souligne le lien indestructible entre l’Inter et la ville. Ce concept se retrouve dans les détails graphiques du maillot, avec des bords rayés dont la finition s’inspire de la coupe des ciseaux de tailleur, clin d’œil direct à la tradition milanaise de la confection et de la fabrication.

    Le modèle réplica est proposé à 89,99 £, tandis que la version authentique est disponible à 134,99 £.

  • Tenue extérieure de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur de l’Inter est sans doute le plus original de l’histoire du club, puisqu’il s’inspire fortement des maillots de baseball classiques. Le fond blanc épuré, traversé de fines rayures bleu marine, évoque immédiatement les classiques des diamants. Pour renforcer cette identité, Nike opte pour une version monogramme de l’écusson, ne conservant que les lettres circulaires intérieures. Ce choix audacieux vise à réduire la frontière entre vêtements de performance et streetwear, offrant un maillot aussi à l’aise sur le terrain qu’en ville.


  • Troisième maillot de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour le troisième maillot, Nike rend hommage au passé légendaire du club en s’inspirant de l’ère Ronaldo (1997-1998). La palette associe gris fer, noir et jaune Tour, combinaison emblématique des années 90. Selon les premières prévisions, le maillot comporterait une bande centrale horizontale sur le devant, évoquant les rayures grises et noires du design Umbro original. En mariant ces clins d’œil rétro à des tissus techniques modernes, ce troisième maillot vise à susciter la nostalgie tout en restant discret et parfaitement visible sous les projecteurs des stades.