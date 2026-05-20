Tenue de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

La collection de maillots 2026-2027 de l’Inter Milan s’articule autour du thème « Made of Milano ». Elle marie l’élégance caractéristique de la ville, ses sous-cultures sportives et la nostalgie de l’âge d’or des années 1990.

Nike et le club ont laissé de côté les motifs abstraits et expérimentaux des dernières saisons pour ancrer l’identité de cette année dans le tissu culturel milanais et l’héritage du club.

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur le maillot domicile de l’Inter Milan 2026-27 : date de sortie, prix, fuites et détails du design.