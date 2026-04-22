Voici un récapitulatif complet des futurs maillots de l’AC Milan pour la saison 2026-2027, incluant les designs divulgués, les coloris et les dates de sortie prévues.

À noter : aucun de ces modèles n’a encore été officiellement confirmé par le club ou par l’équipementier. Toutes les informations présentées ici proviennent de fuites et de rumeurs, et les designs finaux pourraient donc évoluer.

GOAL vous dévoile ce que Pulisic, Modric et Rabiot porteront la saison prochaine.