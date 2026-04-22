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AC Milan kitGetty Images
Angelica Daujotas

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Tenue de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

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Les premières images du maillot de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 ont été dévoilées : designs, couleurs et détails

Voici un récapitulatif complet des futurs maillots de l’AC Milan pour la saison 2026-2027, incluant les designs divulgués, les coloris et les dates de sortie prévues.

À noter : aucun de ces modèles n’a encore été officiellement confirmé par le club ou par l’équipementier. Toutes les informations présentées ici proviennent de fuites et de rumeurs, et les designs finaux pourraient donc évoluer.

GOAL vous dévoile ce que Pulisic, Modric et Rabiot porteront la saison prochaine.

  • Maillot domicile de l'AC Milan 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 s'annonce comme un retour aux sources. D'après les fuites, Puma abandonne les expérimentations récentes pour des bandes plus larges et plus classiques, inspirées de la fin des années 1990.

    Le maillot devrait arborer un col et des poignets noirs rehaussés de détails rouges, tandis que le nom du sponsor et le logo Puma s’afficheraient en blanc pour contraster avec la palette emblématique des Rossoneri.

    Si l’on se fie aux cycles de lancement précédents, la sortie est attendue entre mai et juin 2026, juste avant la préparation estivale. Les tarifs devraient rester alignés sur les dernières années : environ 80 à 90 £ pour les répliques et 120 à 130 £ pour les versions authentiques.

    Dans l’ensemble, ce design semble rendre un hommage assumé à l’héritage du club. Toutefois, tant que le maillot n’aura pas été officiellement dévoilé, certains détails, comme les motifs du tissu et les finitions, demeurent à confirmer.

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  • Tenue extérieure de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon des fuites, l’AC Milan maintiendrait son traditionnel maillot extérieur blanc pour la saison 2026-2027, mais avec une touche de luxe. La tenue associerait blanc, doré et noir pour un rendu plus premium et festif.

    Une rumeur persistante évoque même l’ajout d’une couronne de laurier dorée autour de l’écusson, possible clin d’œil à un événement majeur comme l’anniversaire du San Siro.

    Traditionnellement présenté juste après la tenue domicile, ce maillot devrait être officialisé durant l’été 2026, probablement entre juin et juillet. Côté tarif, il se calquerait sur celui du maillot principal, avec une version réplique autour de 80-90 £ et une version authentique aux alentours de 120-130 £.

    Si ces informations sont confirmées, ce serait un retour rare des détails dorés sur le maillot extérieur milanais, apportant une dimension commémorative à un design déjà emblématique.


  • Troisième maillot de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    La troisième fuite concernant le maillot laisse entrevoir une orientation audacieuse et moderne. Une base gris anthracite foncé devrait dominer, associée à des logos rouge rosé saisissants pour un rendu contemporain aux contrastes marqués.

    Des détails de design, tels qu’un logo centralisé et de subtils liserés rouges sur le col et les manches, renforcent cette allure futuriste tout en rappelant la palette de couleurs traditionnelle de Milan.

    Comme toute fuite précoce, la position définitive des logos et les détails de finition pourraient encore évoluer d’ici la sortie officielle.


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