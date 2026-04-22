Le maillot domicile de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 s'annonce comme un retour aux sources. D'après les fuites, Puma abandonne les expérimentations récentes pour des bandes plus larges et plus classiques, inspirées de la fin des années 1990.
Le maillot devrait arborer un col et des poignets noirs rehaussés de détails rouges, tandis que le nom du sponsor et le logo Puma s’afficheraient en blanc pour contraster avec la palette emblématique des Rossoneri.
Si l’on se fie aux cycles de lancement précédents, la sortie est attendue entre mai et juin 2026, juste avant la préparation estivale. Les tarifs devraient rester alignés sur les dernières années : environ 80 à 90 £ pour les répliques et 120 à 130 £ pour les versions authentiques.
Dans l’ensemble, ce design semble rendre un hommage assumé à l’héritage du club. Toutefois, tant que le maillot n’aura pas été officiellement dévoilé, certains détails, comme les motifs du tissu et les finitions, demeurent à confirmer.