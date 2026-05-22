Tenue de l'AC Milan 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d'images et prix

Le maillot domicile 2026/27 réintroduit les larges rayures rouges et noires – audacieuses, larges et reconnaissables entre toutes – qui parcourent toute la surface du maillot, à l’avant comme à l’arrière, le tout complété par le retour du short blanc et des chaussettes noires. Un look qui a toujours su s’imposer.

Ce ne sont pas de simples bandes, mais les marques distinctives de l’AC Milan. Chaque détail affirme cette identité. L’inscription « From Milan to the World » rend hommage aux millions de supporters qui font du Club un acteur majeur sur tous les continents. Au dos du col, un cachet de cire scelle l’écusson rossoneri : l’essence même de l’AC Milan, imprimée sur chaque maillot comme une signature authentique, un héritage intemporel transmis de génération en génération.

Le modèle réplique est proposé à 85 £, tandis que la version authentique est disponible pour 125 £.



