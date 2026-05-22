Tenue de l'AC Milan 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d'images et prix

Selon des fuites, l’AC Milan maintiendrait son traditionnel maillot extérieur blanc pour la saison 2026-2027, mais avec une touche de prestige. La tenue associerait blanc, doré et noir pour un rendu plus raffiné et festif.
Une rumeur persistante évoque même l’ajout d’une couronne de laurier dorée autour de l’écusson, possible clin d’œil à un événement majeur, comme l’anniversaire du stade San Siro.
Traditionnellement présenté juste après la tenue domicile, ce maillot devrait être officialisé entre juin et juillet 2026. Côté tarif, il se calquerait sur la version domicile : comptez environ 80 à 90 £ pour une réplique standard et jusqu’à 120-130 £ pour la version authentique.
Si ces informations sont confirmées, ce serait un retour rare des détails dorés sur le maillot extérieur milanais, apportant une dimension commémorative à un design déjà emblématique.