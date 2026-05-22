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AC Milan 26-27 home kit PUMA
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenue de l'AC Milan 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d'images et prix

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots de l'AC Milan pour la saison 2026-2027.

Tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l'AC Milan pour la saison 2026-2027, y compris les designs qui ont fuité, les coloris et les dates de sortie prévues.

GOAL vous présente tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de l'AC Milan, notamment les dates de sortie, le prix, l'inspiration derrière leur design et où les fans pourront se les procurer.

  • AC Milan 26-27 home kit PUMA

    Tenue domicile de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026/27 réintroduit les larges rayures rouges et noires – audacieuses, larges et reconnaissables entre toutes – qui parcourent toute la surface du maillot, à l’avant comme à l’arrière, le tout complété par le retour du short blanc et des chaussettes noires. Un look qui a toujours su s’imposer.

    Ce ne sont pas de simples bandes, mais les marques distinctives de l’AC Milan. Chaque détail affirme cette identité. L’inscription « From Milan to the World » rend hommage aux millions de supporters qui font du Club un acteur majeur sur tous les continents. Au dos du col, un cachet de cire scelle l’écusson rossoneri : l’essence même de l’AC Milan, imprimée sur chaque maillot comme une signature authentique, un héritage intemporel transmis de génération en génération.

    Le modèle réplique est proposé à 85 £, tandis que la version authentique est disponible pour 125 £.


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  • Tenue extérieure de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon des fuites, l’AC Milan maintiendrait son traditionnel maillot extérieur blanc pour la saison 2026-2027, mais avec une touche de prestige. La tenue associerait blanc, doré et noir pour un rendu plus raffiné et festif.

    Une rumeur persistante évoque même l’ajout d’une couronne de laurier dorée autour de l’écusson, possible clin d’œil à un événement majeur, comme l’anniversaire du stade San Siro.

    Traditionnellement présenté juste après la tenue domicile, ce maillot devrait être officialisé entre juin et juillet 2026. Côté tarif, il se calquerait sur la version domicile : comptez environ 80 à 90 £ pour une réplique standard et jusqu’à 120-130 £ pour la version authentique.

    Si ces informations sont confirmées, ce serait un retour rare des détails dorés sur le maillot extérieur milanais, apportant une dimension commémorative à un design déjà emblématique.



  • Troisième maillot de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    La troisième fuite concernant le maillot laisse entrevoir une orientation audacieuse et moderne. Une base gris anthracite foncé devrait dominer, associée à des logos rouge rosé saisissants pour un rendu contemporain aux contrastes marqués.

    Des détails de design, tels qu’un logo central et de subtils liserés rouges sur le col et les manches, renforcent cette allure futuriste tout en rappelant la palette traditionnelle de Milan.

    Comme toute fuite précoce, le positionnement définitif des logos et les détails de finition pourraient encore évoluer d’ici la sortie officielle.



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