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AC Milan 26-27 home kit PUMA
Angelica Daujotas

Traduit par

Tenue de l'AC Milan 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

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Milan AC
Serie A

Voici un résumé complet des nouveaux maillots de l'AC Milan pour la saison 2026-2027.

Tout ce qu’il faut savoir sur les maillots de l’AC Milan pour la saison 2026-2027, notamment les visuels divulgués, les coloris et les dates de sortie prévues.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de l’AC Milan, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration derrière leur design et les points de vente où les supporters pourront se les procurer.

  • AC Milan 26-27 home kit PUMA

    Maillot domicile de l'AC Milan 2026-27 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026/27 réintroduit les larges rayures rouges et noires – audacieuses, larges et reconnaissables entre toutes – qui parcourent toute la surface du maillot, à l’avant comme à l’arrière, le tout complété par le retour du short blanc et des chaussettes noires. Un look qui s’est toujours imposé de lui-même.

    Ces bandes ne sont pas de simples motifs : ce sont les emblèmes de l’AC Milan. Chaque détail affirme cette identité. L’inscription « From Milan to the World » rend hommage aux millions de supporters qui font du Club un foyer sur tous les continents. À l’arrière du col, un cachet de cire scelle l’écusson des Rossoneri : l’essence même du club, apposée sur chaque maillot comme une signature authentique, un message intemporel transmis de génération en génération.

    La version réplique est proposée à 85 £, tandis que la version authentique est disponible à 125 £.


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  • AC Milan Away 26-27 kitPUMA

    Tenue extérieure de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur de l’AC Milan pour la saison 2026-2027 affiche un blanc classique, couleur des grandes occasions. Il incarne un état d’esprit qui transforme chaque revers en nouveau départ, une philosophie que les supporters résument ainsi : « Dopo Istanbul c’è sempre Atene » (Après Istanbul, il y a toujours Athènes). Imprimée à l’arrière du col, cette devise relie ceux qui ont connu la lumière d’Athènes après les ténèbres d’Istanbul et les nouvelles générations qui perpétuent cet héritage.



  • Troisième maillot de l'AC Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    La troisième fuite concernant le maillot laisse entrevoir une orientation audacieuse et moderne. Une base gris anthracite foncé devrait dominer, associée à des logos rouge rosé saisissants pour un rendu contemporain aux contrastes marqués.

    Des détails de design, comme le logo central et de subtils passepoils rouges sur le col et les manches, renforcent cet aspect futuriste tout en rappelant la palette de couleurs traditionnelle de Milan.

    Comme toute fuite précoce, le positionnement définitif des logos et des finitions pourrait encore évoluer d’ici la présentation officielle.



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