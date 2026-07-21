Le maillot domicile 2026/27 réintroduit les larges rayures rouges et noires – audacieuses, larges et reconnaissables entre toutes – qui parcourent toute la surface du maillot, à l’avant comme à l’arrière, le tout complété par le retour du short blanc et des chaussettes noires. Un look qui s’est toujours imposé de lui-même.

Ces bandes ne sont pas de simples motifs : ce sont les emblèmes de l’AC Milan. Chaque détail affirme cette identité. L’inscription « From Milan to the World » rend hommage aux millions de supporters qui font du Club un foyer sur tous les continents. À l’arrière du col, un cachet de cire scelle l’écusson des Rossoneri : l’essence même du club, apposée sur chaque maillot comme une signature authentique, un message intemporel transmis de génération en génération.

La version réplique est proposée à 85 £, tandis que la version authentique est disponible à 125 £.



