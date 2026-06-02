Après une vaste campagne de teasing mondiale mettant en vedette des personnalités telles que Justin Rose et Madonna, le très attendu maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-2027 vient d’être officiellement dévoilé. Nike signe ici un authentique retour aux sources. Orné au centre d’un écusson rétro revisité affichant un lion rampant jaune doré, la tenue des Blues marie la nostalgie des années 1970 à la technologie de pointe Aero-FIT pour l’exercice à venir.
GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur le maillot domicile 2026-2027 de Chelsea : date de sortie, prix, fuites et détails du design.