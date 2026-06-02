Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Reese James Chelsea 2026-27 home kitNike
Renuka Odedra

Traduit par

Tenue de Chelsea pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

SHOPPING
KITS
Chelsea
Chelsea FC Women
Premier League
WSL Série printemps

Le nouveau maillot domicile de Chelsea, floqué du blason aux couleurs du club et orné d’un lion rampant, a été officiellement dévoilé.

Après une vaste campagne de teasing mondiale mettant en vedette des personnalités telles que Justin Rose et Madonna, le très attendu maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-2027 vient d’être officiellement dévoilé. Nike signe ici un authentique retour aux sources. Orné au centre d’un écusson rétro revisité affichant un lion rampant jaune doré, la tenue des Blues marie la nostalgie des années 1970 à la technologie de pointe Aero-FIT pour l’exercice à venir.

Les maillots Chelsea 2026-27sont d’ores et déjàdisponibles sur NikeShop. 

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur le maillot domicile 2026-2027 de Chelsea : date de sortie, prix, fuites et détails du design.


  • Chelsea 26/27 home kit hero imageNike

    Maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-2027 est officiellement lancé. Après une large consultation des supporters, l’écusson du club a été revisité et intégré de façon emblématique sur la face avant du maillot. Ce modèle bleu vif arbore un col boutonné et des touches de « Midwest Gold » qui mettent en valeur le lion rampant et le logo Nike.  

    Présent sur l’écusson du club depuis l’arrivée de Ted Drake il y a 75 saisons, le lion rugissant et ses griffes prennent cette année une place centrale. Des projections sur des murs, des fresques de plage et même des concerts ont maintenu le buzz bien au-delà des terrains de football.

    Le modèle réplica est proposé à 89,99 £, tandis que la version authentique est facturée 134,99 £.

    Les maillots Chelsea 2026-27sont disponiblessur NikeShop.

    • Publicité

  • Tenue extérieure du Chelsea pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon les dernières fuites, Chelsea s’apprêterait à adopter un maillot extérieur sobre et contemporain : une tenue noire unie, dépourvue de motifs ou d’imprimés. Seules quelques touches de couleur égayent l’ensemble, au niveau du col, des poignets, ainsi que sur le logo Nike et l’écusson du club représentant un lion. 

    Si ces fuites sont exactes, ce sera la première fois depuis la saison 2016/2017 que Chelsea adoptera un maillot extérieur noir, rappelant fortement les couleurs du modèle 2012/2013. 

    Traditionnellement présenté juste après la tenue domicile, ce maillot devrait être lancé entre juin et juillet 2026. Côté tarif, il faudra compter des prix similaires à ceux de la version domicile : environ 85-95 £ pour une réplique standard et 125-135 £ pour la version authentique.

    Les maillots de Chelsea pour la saison 2026-2027sont d’ores et déjàdisponibles sur Nike.com.

  • Troisième maillot de Chelsea pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon les premières fuites, le troisième maillot sera majoritairement blanc et mis en valeur par des détails rouges et bleus. Le logo vintage du club devrait faire son retour, tandis que des touches de bleu roi habilleront le col, les empiècements latéraux et les poignets pour un rendu à la fois sobre et moderne. 

    L’ensemble adopte un style épuré et rafraîchissant qui vient parachever ce trio de maillots. Comme toute fuite précoce, le positionnement définitif des logos et des finitions pourrait toutefois évoluer d’ici la sortie officielle. 

    Les maillots de Chelsea pour la saison 2026-27sont d’ores et déjàdisponibles sur Nike.com.