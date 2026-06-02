Le maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-2027 est officiellement lancé. Après une large consultation des supporters, l’écusson du club a été revisité et intégré de façon emblématique sur la face avant du maillot. Ce modèle bleu vif arbore un col boutonné et des touches de « Midwest Gold » qui mettent en valeur le lion rampant et le logo Nike.

Présent sur l’écusson du club depuis l’arrivée de Ted Drake il y a 75 saisons, le lion rugissant et ses griffes prennent cette année une place centrale. Des projections sur des murs, des fresques de plage et même des concerts ont maintenu le buzz bien au-delà des terrains de football.

Le modèle réplica est proposé à 89,99 £, tandis que la version authentique est facturée 134,99 £.