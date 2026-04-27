Tenue de Chelsea pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

Voici un récapitulatif complet des futurs maillots de Chelsea pour la saison 2026-2027, incluant les designs divulgués, les coloris et les dates de sortie prévues.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou l’équipementier. Toutes les informations proviennent de fuites et de rumeurs, les designs finaux sont donc susceptibles d’évoluer.

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