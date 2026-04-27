Tenue de Chelsea pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

Le maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-2027 conserve la traditionnelle teinte bleu roi et la rehausse d’une touche de jaune, une première depuis 2021-2022 pour un maillot de match à domicile et depuis trente ans pour le logo. Selon les fuites ayant filtré, le blason moderne céderait sa place à un lion doré, tandis qu’un motif discret du croupion complet ceinturerait le devant du maillot, apportant une touche d’élégance supplémentaire.
Le blason traditionnel au lion jaune remplacerait même l’écusson moderne, une première historique, tandis qu’un motif subtil du blason complet habille la face avant du maillot, apportant une touche d’élégance.
Si le calendrier de lancement est respecté, la version domicile devrait être officialisée entre mai et juin 2026, juste avant la préparation estivale. Les tarifs devraient rester alignés sur les dernières années : comptez environ 85 à 95 £ pour une réplique et 125 à 135 £ pour la version authentique.