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Renuka Odedra

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Tenue de Chelsea pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

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Les premières images du maillot de Chelsea pour la saison 2026-2027 ont fuité : designs, couleurs et détails

Voici un récapitulatif complet des futurs maillots de Chelsea pour la saison 2026-2027, incluant les designs divulgués, les coloris et les dates de sortie prévues.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou l’équipementier. Toutes les informations proviennent de fuites et de rumeurs, les designs finaux sont donc susceptibles d’évoluer.

Les maillots de Chelseasont d’ores et déjà disponiblessur FanaticsShop.

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  • Maillot domicile du Chelsea pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-2027 conserve la traditionnelle teinte bleu roi et la rehausse d’une touche de jaune, une première depuis 2021-2022 pour un maillot de match à domicile et depuis trente ans pour le logo. Selon les fuites ayant filtré, le blason moderne céderait sa place à un lion doré, tandis qu’un motif discret du croupion complet ceinturerait le devant du maillot, apportant une touche d’élégance supplémentaire. 

    Le blason traditionnel au lion jaune remplacerait même l’écusson moderne, une première historique, tandis qu’un motif subtil du blason complet habille la face avant du maillot, apportant une touche d’élégance. 

    Si le calendrier de lancement est respecté, la version domicile devrait être officialisée entre mai et juin 2026, juste avant la préparation estivale. Les tarifs devraient rester alignés sur les dernières années : comptez environ 85 à 95 £ pour une réplique et 125 à 135 £ pour la version authentique. 

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  • Tenue extérieure du Chelsea pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon les dernières fuites, Chelsea adopterait un maillot extérieur moderne et épuré, entièrement noir, dépourvu de motifs ou de graphismes. Seuls le col et les poignets jaunes, ainsi que le logo Nike et l’écusson lion, apportent des touches de couleur. 

    Si ces fuites sont exactes, ce sera la première fois depuis la saison 2016/2017 que Chelsea adoptera un maillot extérieur noir, avec des teintes rappelant celui de la saison 2012/2013. 

    Le maillot extérieur est généralement présenté peu après la version domicile, ce qui suggère un lancement entre juin et juillet 2026. Les tarifs devraient alignés sur ceux du maillot domicile : comptez entre 85 et 95 £ pour une réplique standard, et entre 125 et 135 £ pour la version authentique.

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  • Troisième maillot de Chelsea pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon les premières fuites, le troisième maillot devrait être principalement blanc, agrémenté de détails rouges et bleus. Le logo vintage du club pourrait faire son retour, tandis que des touches de bleu roi habilleraient le col, les empiècements latéraux et les poignets. 

    Dans l’ensemble, ce design épuré et rafraîchissant vient compléter le trio de maillots. Comme toute fuite précoce, l’emplacement définitif des logos et des finitions pourrait toutefois évoluer d’ici la sortie officielle. 

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