Les premières informations concernant les maillots d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 commencent à circuler : adidas signera le look du club pour la troisième année consécutive. Voici ce que l’on sait déjà : designs et palettes de couleurs fuités, prix attendus et dates de sortie.
Suivez GOAL pour découvrir ce que Morgan Rogers, Ezri Konsa et leurs coéquipiers pourraient porter à Villa Park et ailleurs la saison prochaine.
À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou le fabricant ; toutes les informations proviennent de fuites et de rumeurs, et les designs finaux pourraient donc évoluer.