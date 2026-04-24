Selon les informations disponibles, Aston Villa s’apprête à prendre un risque stylistique : pour la première fois depuis près d’une décennie, le club renoncerait à sa traditionnelle tenue bordeaux à manches bleu ciel.

Le modèle 2026-2027, déjà dévoilé, s’inspire du maillot rétro-classique de 1969 et opte pour une allure monochrome bordeaux, rehaussée d’un col polo et d’un écusson club en bleu pâle monochrome.

Pour parachever cet hommage à 1969, le maillot devrait être accompagné d’un short blanc et de chaussettes bleu ciel ornées de détails bordeaux ou dorés.

La sortie est prévue pour le début de l’été (fin mai/début juin), avec un tarif d’environ 80 £ pour la version réplique adulte et à partir de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.