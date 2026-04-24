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Tenue d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots d’Aston Villa pour la saison 2026-2027.

Les premières informations concernant les maillots d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 commencent à circuler : adidas signera le look du club pour la troisième année consécutive. Voici ce que l’on sait déjà : designs et palettes de couleurs fuités, prix attendus et dates de sortie.

Suivez GOAL pour découvrir ce que Morgan Rogers, Ezri Konsa et leurs coéquipiers pourraient porter à Villa Park et ailleurs la saison prochaine.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou le fabricant ; toutes les informations proviennent de fuites et de rumeurs, et les designs finaux pourraient donc évoluer.


  • Maillot domicile d'Aston Villa 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon les informations disponibles, Aston Villa s’apprête à prendre un risque stylistique : pour la première fois depuis près d’une décennie, le club renoncerait à sa traditionnelle tenue bordeaux à manches bleu ciel.

    Le modèle 2026-2027, déjà dévoilé, s’inspire du maillot rétro-classique de 1969 et opte pour une allure monochrome bordeaux, rehaussée d’un col polo et d’un écusson club en bleu pâle monochrome.

    Pour parachever cet hommage à 1969, le maillot devrait être accompagné d’un short blanc et de chaussettes bleu ciel ornées de détails bordeaux ou dorés.

    La sortie est prévue pour le début de l’été (fin mai/début juin), avec un tarif d’environ 80 £ pour la version réplique adulte et à partir de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.

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  • Tenue extérieure d'Aston Villa pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur d’Aston Villa pour la saison 2025-2026, qui a suscité une certaine réserve chez les supporters, devrait tout de même conserver sa base noire. Des bandes tricolores vives – bordeaux, bleu ciel et jaune – viendront toutefois dynamiser l’ensemble. Autre évolution notable : le blason simplifié au seul lion remplacera l’écusson complet présent sur la tenue domicile.

    Le modèle devrait intégrer la gamme « Elite » d’adidas, aux accents rétro. Après le troisième maillot actuel, c’est donc à l’extérieur que le célèbre logo Trèfle s’affichera la saison prochaine.

    La sortie très attendue de ce maillot est prévue pour juillet ou début août, après la Coupe du monde 2026. Le prix de la version authentique devrait osciller entre 110 et 120 £, tandis que la réplique adulte serait proposée entre 80 et 85 £.

  • Troisième maillot d'Aston Villa pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le contraste entre les teintes sombres et claires des maillots extérieur et third d’Aston Villa, particulièrement net cette saison, devrait être préservé.

    Le troisième maillot, dont le design s’inspire des portes de Villa Park, associera un fond blanc à des nuances de bleu très clair rehaussé d’un motif spiralé. Le logo adidas Trefoil cédera sa place à la version « montagne » à trois bandes, positionnée de façon inédite au-dessus de l’écusson coloré du club.

    La sortie est prévue fin juillet/début août, avec un tarif dès 80 £ pour la version réplique et dès 110 £ pour la version authentique.

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