Tenue d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

Le nouveau maillot domicile d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 rend hommage aux designs bordeaux et bleus les plus originaux du club, qui remontent aux années 1960. Inspiré des maillots d’archives des années 1960 à 2010, ce nouveau design affiche un look épuré et élégant, marquant une rupture avec les modèles à manches raglan que Villa a portés ces dernières années, souvent rehaussés de détails dorés.

Pour accompagner sa sortie, un court-métrage, évoquant les documentaires Pathé des années 60 avec leur voix off caractéristique et leur montage dynamique, met en lumière l’enthousiasme qui anime le club : images des joueurs préparant la saison au centre d’entraînement, présence de l’entraîneur Unai Emery et clin d’œil aux gloires européennes passées.

La commercialisation débutera le jeudi 28 mai, avec un tarif indicatif de 80 £ pour la version réplique adulte et de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.











