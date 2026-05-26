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Tenue d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots d’Aston Villa pour la saison 2026-2027.

Les premières informations concernant les maillots d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 commencent à filtrer : adidas a choisi un style audacieux et résolument rétro pour la prochaine campagne du club.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 d’Aston Villa : dates de sortie, prix, inspiration du design et points de vente pour les supporters.



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    Tenue domicile d'Aston Villa pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 rend hommage aux designs bordeaux et bleus les plus originaux du club, qui remontent aux années 1960. Inspiré des maillots d’archives des années 1960 à 2010, ce nouveau design affiche un look épuré et élégant, marquant une rupture avec les modèles à manches raglan que Villa a portés ces dernières années, souvent rehaussés de détails dorés. 

    Pour accompagner sa sortie, un court-métrage, évoquant les documentaires Pathé des années 60 avec leur voix off caractéristique et leur montage dynamique, met en lumière l’enthousiasme qui anime le club : images des joueurs préparant la saison au centre d’entraînement, présence de l’entraîneur Unai Emery et clin d’œil aux gloires européennes passées. 

    La commercialisation débutera le jeudi 28 mai, avec un tarif indicatif de 80 £ pour la version réplique adulte et de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.




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  • Tenue extérieure d'Aston Villa pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur d’Aston Villa pour la saison 2025-2026 divise les fans. Si la base noire devrait être conservée, des bandes bordeaux, bleu ciel et jaunes plus vives viendraient dynamiser l’ensemble. Autre nouveauté : un écusson simplifié, affichant uniquement le lion, remplacerait le blason complet du maillot domicile.

    Le modèle devrait également intégrer la gamme « Elite » d’adidas, aux accents rétro. Après avoir orné le troisième maillot cette saison, le célèbre logo Trèfle s’affichera sur la version extérieure pour l’exercice à venir.

    La sortie très attendue de ce maillot est prévue pour juillet ou début août, après la Coupe du monde 2026. Le prix devrait s’échelonner entre 110 et 120 £ pour la version authentique et entre 80 et 85 £ pour la réplique adulte.

  • Troisième maillot d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le contraste entre les teintes sombres et claires des maillots extérieur et third d’Aston Villa, particulièrement net cette saison, devrait être préservé.

    Le modèle third adopterait un fond blanc-bleu très clair rehaussé d’un motif spiralé, clin d’œil aux portes de Villa Park. Le logo adidas Trefoil céderait sa place à la version « montagne » à trois bandes, positionnée de façon inédite au-dessus de l’écusson coloré du club.

    La sortie est prévue fin juillet/début août, avec un tarif dès 80 £ pour la version réplique et dès 110 £ pour la version authentique.