La machine marketing d’Arsenal est déjà en plein essor en vue de la saison 2026-2027, et les premières informations concernant les maillots de la saison prochaine commencent à fuiter. GOAL fait le point sur tout ce qui a été révélé à ce jour – des designs et coloris qui ont leaké aux prix et dates de sortie attendus – afin de vous offrir un aperçu complet de ce que les Gunners pourraient porter dès août prochain.

Une occasion de découvrir ce que porteront Declan Rice et Eberechi Eze à l’Emirates et sur les terrains adverses dès le mois d’août.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou l’équipementier. Toutes les informations proviennent de fuites et de rumeurs, les designs finaux pourraient donc évoluer.