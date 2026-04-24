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Tenue d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d'images et prix

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Voici un guide complet sur les nouveaux maillots d’Arsenal pour la saison 2026-2027.

La machine marketing d’Arsenal est déjà en plein essor en vue de la saison 2026-2027, et les premières informations concernant les maillots de la saison prochaine commencent à fuiter. GOAL fait le point sur tout ce qui a été révélé à ce jour – des designs et coloris qui ont leaké aux prix et dates de sortie attendus – afin de vous offrir un aperçu complet de ce que les Gunners pourraient porter dès août prochain.

Une occasion de découvrir ce que porteront Declan Rice et Eberechi Eze à l’Emirates et sur les terrains adverses dès le mois d’août.

À noter : aucun de ces maillots n’a encore été officiellement confirmé par le club ou l’équipementier. Toutes les informations proviennent de fuites et de rumeurs, les designs finaux pourraient donc évoluer.

  • Tenue domicile d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile d’Arsenal pour la saison 2026-2027 devrait être officialisé vers la fin mai.

    Si le rouge traditionnel et l’écusson blanc monochrome sont préservés, des touches de modernité sont attendues : un motif en forme d’éclair devrait orner les extrémités des manches et le col, tandis que les larges bandes adidas sur les manches alterneront rouge et marron.

    Les tarifs devraient rester alignés sur les années récentes : environ 80 £ pour la version réplique et autour de 120 £ pour le modèle authentique. Toutefois, tant que le maillot n’aura pas été officiellement dévoilé, certains détails, comme les motifs des tissus et les finitions, demeureront à confirmer.

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  • Tenue extérieure d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon les premières informations, le maillot domicile d’Arsenal pour la saison 2026-2027 proposera une version moderne du design classique. Les fans de rétro et les collectionneurs seront comblés par le maillot extérieur, directement inspiré de l’iconique « banane écrasée » adidas des années 90.

    Il s’inspirerait du célèbre maillot JVC « bruised banana » d’adidas des début des années 90, avec toutefois une inversion des couleurs : fond bleu marine et détails jaune vif et rouge.

    Pour renforcer cette esthétique rétro, le retour du logo Trefoil d’adidas est également envisagé, tandis que le blason simplifié du club, un canon, pourrait être maintenu au lieu de l’écusson complet.

    La sortie est prévue pour juillet ou début août 2026, juste après la Coupe du monde. Côté tarif, comptez environ 105 à 120 £ pour la version authentique et 80 à 85 £ pour la réplique adulte.

  • Troisième maillot d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour le troisième maillot d’Arsenal de la saison 2026-2027, une approche minimaliste et lifestyle devrait être adoptée. Il serait jaune pâle, avec des logos et des finitions bleu marine.

    Les Gunners n’ont pas porté de troisième maillot jaune depuis 2012/13, mais cette nouvelle version évoque fortement le très apprécié maillot extérieur 2021/22. Les traditionnels éclairs d’Adidas pour le club devraient également réapparaître dans le design.

    Dans la gamme 2026-2027, ce troisième maillot sera le dernier à être officialisé, probablement fin août. Côté tarif, comptez environ 120 £ pour la version authentique et 80 £ pour la réplique adulte.

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