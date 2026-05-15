Tenue d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

Adidas et Arsenal ont officiellement présenté le nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, un modèle qui marque une étape majeure de l’histoire des Gunners. Cette tenue célèbre les 20 ans du déménagement du club à l’Emirates Stadium, mariant les codes traditionnels d’Arsenal à des détails inspirés de l’architecture moderne de l’arène.

La campagne de lancement met les supporters à l’honneur, réaffirmant le lien entre les joueurs et leurs fans à travers le monde. Un film accompagne le lancement et rassemble des stars comme Martin Ødegaard et Alessia Russo ainsi que des supporters du nord de Londres et d’ailleurs, qui partagent les souvenirs communs forgés à l’Emirates Stadium au cours des deux dernières décennies.

Le nouveau maillot domicile adidas conserve les couleurs rouges et blanches emblématiques du club tout en intégrant des détails subtils inspirés de l’architecture et de l’ambiance de l’Emirates Stadium. Les joueurs de Mikel Arteta le porteront tout au long de la saison 2026-2027, avec l’objectif de conquérir de nouveaux titres.

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