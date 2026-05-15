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Tenue d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

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Adidas dévoile le nouveau maillot domicile audacieux d'Arsenal, en hommage à ses vingt ans à l'Emirates

Adidas et Arsenal ont officiellement présenté le nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, un modèle qui marque une étape majeure de l’histoire des Gunners. Cette tenue célèbre les 20 ans du déménagement du club à l’Emirates Stadium, mariant les codes traditionnels d’Arsenal à des détails inspirés de l’architecture moderne de l’arène.

La campagne de lancement met les supporters à l’honneur, réaffirmant le lien entre les joueurs et leurs fans à travers le monde. Un film accompagne le lancement et rassemble des stars comme Martin Ødegaard et Alessia Russo ainsi que des supporters du nord de Londres et d’ailleurs, qui partagent les souvenirs communs forgés à l’Emirates Stadium au cours des deux dernières décennies.

Le nouveau maillot domicile adidas conserve les couleurs rouges et blanches emblématiques du club tout en intégrant des détails subtils inspirés de l’architecture et de l’ambiance de l’Emirates Stadium. Les joueurs de Mikel Arteta le porteront tout au long de la saison 2026-2027, avec l’objectif de conquérir de nouveaux titres.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur ces nouveaux maillots : dates de sortie, prix, sources d’inspiration du design et points de vente pour les supporters.

Boutique : maillots Arsenal 2026-2027


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    Tenue domicile d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile d’Arsenal respecte la tradition visuelle du club : un rouge profond rehaussé de manches blanc éclatant, dans une coupe à la fois classique et immédiatement identifiable. Adidas y glisse des clins d’œil à l’Emirates Stadium, avec des motifs rouges texturés et un col rond sur mesure évoquant les lignes fluides du toit de l’arène.

    Le short blanc, rehaussé de détails rouges, et les chaussettes rouges complètent la tenue, assurant une silhouette épurée et équilibrée sur le terrain. Conçu pour la performance, le maillot intègre la dernière génération de la technologie CLIMACOOL+ d’Adidas, ainsi que des tissus techniques légers qui optimisent la circulation de l’air, le confort et la respirabilité durant les rencontres de haute intensité.


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  • Tenue extérieure d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon les premières informations, le maillot domicile adoptera une version moderne du design classique. En revanche, les passionnés de rétro et les collectionneurs seront comblés par ce qui se profile pour le maillot extérieur d’Arsenal 2026-2027.

    Il s’inspirerait du célèbre maillot JVC « bruised banana » d’adidas des début des années 90, avec toutefois une inversion des couleurs : fond bleu marine et détails jaune vif et rouge.

    Pour renforcer cette esthétique rétro, le retour du logo Trefoil d’adidas est également annoncé, tandis que le blason simplifié du club, un canon, devrait être préservé.

    La sortie est prévue pour juillet ou début août 2026, juste après la Coupe du monde. Côté tarif, comptez environ 105 à 120 £ pour la version authentique et 80 à 85 £ pour la réplique adulte.


  • Troisième maillot d'Arsenal pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour le troisième maillot d’Arsenal de la saison 2026-2027, une approche plus minimaliste et axée sur le lifestyle devrait être adoptée. Il serait de couleur jaune pâle, avec des logos et des finitions bleu marine.

    Bien que les Gunners n’aient pas porté de troisième maillot jaune depuis la saison 2012/13, cette nouvelle version évoque fortement le très populaire maillot extérieur 2021/22. Les motifs en forme d’éclair, un thème récurrent d’Adidas pour le club, devraient à nouveau être intégrés au design.

    Dans la gamme 2026-2027, ce troisième maillot sera le dernier à être officialisé, probablement fin août. Côté tarif, il faudra compter environ 120 £ pour la version authentique et 80 £ pour la réplique adulte.


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