Le club a exprimé sa colère face aux rumeurs en circulation via son site officiel : « Les informations relayées aujourd'hui par certains médias concernant l'intérêt de notre club pour le joueur de Chelsea FC Jamie Gittens sont totalement infondées et ne reflètent pas la vérité. Nous déclarons une nouvelle fois clairement que les tentatives de manipulation du Fenerbahçe SK par de fausses affirmations de transfert et des agendas artificiellement créés resteront sans effet.

« Fenerbahçe mène sa structure sportive, sa politique de transfert et sa planification future dans toutes les branches, en particulier le football, conformément à sa propre stratégie, à ses besoins et à ses programmes établis. »

Le communiqué a poursuivi en appelant à l'arrêt immédiat de l'utilisation du nom du club dans des rumeurs de transfert destinées à influencer l'opinion publique. Fenerbahçe a ajouté : « Par conséquent, nous attendons que cette approche consistant à utiliser le nom de notre club pour créer une opinion publique et orienter Fenerbahçe dans certaines directions cesse. Notre seule préoccupation à l'heure actuelle est notre match contre Genclerbirligi lors de la première journée de la Trendyol Süper Lig.

« Nous demandons respectueusement à nos grands supporters de Fenerbahçe d'ignorer ce type d'informations infondées et de continuer à soutenir nos équipes en se fondant uniquement sur les déclarations faites par les canaux officiels de notre club. »



