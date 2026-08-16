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Muhammad Zaki

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« Tentatives de manipuler le club ! » : Fenerbahçe, furieux, fustige de « fausses » rumeurs de transfert le liant à une star de Chelsea

Mercato
Chelsea
Fenerbahce
J. Gittens
Premier League
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Fenerbahçe a publié un communiqué officiel cinglant pour nier tout intérêt pour l’ailier de Chelsea Jamie Gittens, accusant certains médias de tenter de manipuler le club. Le géant turc a pris la décision sans précédent de qualifier les récents rapports sur le marché des transferts d’« agendas créés artificiellement », alors que le mercato de Süper Lig approche de sa clôture.

  • Fenerbahçe sort du silence sur les liens avec Gittens

    Le cador de la Süper Lig turque s'est rapidement empressé de démentir les informations laissant entendre qu'il était en négociations pour l'ailier de 22 ans, qui a rejoint Chelsea en provenance du Borussia Dortmund l'été dernier pour un montant de 48 millions de livres sterling. Malgré une première saison difficile à Londres, Gittens a pris une part active aux plans de pré-saison de Xabi Alonso, même s'il continue de faire l'objet d'intenses spéculations à travers l'Europe à l'approche de la date limite du mercato.


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  • Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Le géant turc exige la fin des spéculations

    Le club a exprimé sa colère face aux rumeurs en circulation via son site officiel : « Les informations relayées aujourd'hui par certains médias concernant l'intérêt de notre club pour le joueur de Chelsea FC Jamie Gittens sont totalement infondées et ne reflètent pas la vérité. Nous déclarons une nouvelle fois clairement que les tentatives de manipulation du Fenerbahçe SK par de fausses affirmations de transfert et des agendas artificiellement créés resteront sans effet.

    « Fenerbahçe mène sa structure sportive, sa politique de transfert et sa planification future dans toutes les branches, en particulier le football, conformément à sa propre stratégie, à ses besoins et à ses programmes établis. »

    Le communiqué a poursuivi en appelant à l'arrêt immédiat de l'utilisation du nom du club dans des rumeurs de transfert destinées à influencer l'opinion publique. Fenerbahçe a ajouté : « Par conséquent, nous attendons que cette approche consistant à utiliser le nom de notre club pour créer une opinion publique et orienter Fenerbahçe dans certaines directions cesse. Notre seule préoccupation à l'heure actuelle est notre match contre Genclerbirligi lors de la première journée de la Trendyol Süper Lig.

    « Nous demandons respectueusement à nos grands supporters de Fenerbahçe d'ignorer ce type d'informations infondées et de continuer à soutenir nos équipes en se fondant uniquement sur les déclarations faites par les canaux officiels de notre club. »


  • Difficultés et renouveau à Stamford Bridge

    La première année de Gittens à Chelsea a été gâchée par une grave blessure aux ischio-jambiers, qui l'a limité à seulement 16 apparitions en Premier League. Il a manqué de régularité, sans parvenir à trouver le chemin des filets en championnat, même s'il a tout de même inscrit un but et délivré deux passes décisives lors d'une palpitante victoire 4-3 contre les Wolves en Carabao Cup.

    Le joueur lui-même a exprimé son désir de tourner la page de ses pépins physiques et d'avoir un impact significatif sous les ordres d'Alonso. « Je me sens mieux maintenant », a déclaré Gittens au site du club après un récent match amical. « Mes blessures guérissent maintenant, donc je me sens vraiment bien. Je me sens bien avec l'équipe et aussi dans mon corps.

    « Cela a été frustrant, mais grâce à la grâce de Dieu, j'ai réussi à m'en sortir, et il m'a relevé aujourd'hui, donc c'est tout simplement génial de marquer un but. Revenir sur le terrain avec l'équipe, c'était vraiment bien. »

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  • TURKEY SOCCER FENERBAHÇE ROMELU LUKAKUAFP

    Été chargé en affaires à Istanbul

    Si le transfert de Gittens semble désormais écarté, Fenerbahçe s’est montré incroyablement actif sur le marché dans sa quête pour détrôner son rival Galatasaray. Le club a déjà bouclé plusieurs opérations majeures, dont le recrutement de Romelu Lukaku, de Naples, ainsi que la signature record de Mason Greenwood pour 39 millions d’euros.

    Ces recrues très médiatisées illustrent la puissance financière du club turc, ce qui a probablement contribué à l’ampleur des rumeurs autour de Gittens. Toutefois, le refus catégorique du club d’échanger avec les représentants de la star de Chelsea ou d’alimenter l’emballement médiatique autour du dossier laisse penser qu’il est satisfait de ses options offensives actuelles.

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