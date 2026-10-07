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Tentative de corruption et pression de Pérez ? L'ancien directeur de France Football : il est étrange que Mbappé soit nommé pour le Ballon d'Or !

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Ferré se remémore le choix des lauréats

Pascal Ferré, ancien directeur de France Football et principal responsable de la remise du Ballon d'Or entre 1996 et 2023, a dévoilé des histoires inédites au sujet du trophée décerné chaque année au meilleur joueur du monde, dans un entretien accordé au quotidien espagnol « Marca » après la parution de son livre « La face cachée du Ballon d'Or ».

Ferré a déclaré que « le Ballon d'Or est une usine à rumeurs et il y a beaucoup de mensonges ».



  • Perez va-t-il imposer ses plans ?

    Ferré a ensuite abordé les rumeurs persistantes sur l'existence de pressions de la part de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pour que les stars du club merengue remportent le trophée. Il a ainsi déclaré, selon les propos rapportés par le journal portugais Record : « Pérez aime (ce trophée), mais il ne m'a jamais envoyé le moindre message ni fait la moindre allusion de manière indirecte. »

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  • Tentative de corruption !

    Il a poursuivi : « Mais en revanche, cela s'est produit avec l'agent de l'un des joueurs ». Ferré a déclaré à propos de cet incident : « Son client avait été nommé pour le prix, et il m'a expliqué ses qualités avant de me demander s'il pouvait faire la promotion de sa nomination auprès du jury. Bien sûr, j'ai dit non ».

    Il a révélé une surprise : « Je me suis levé de table pour répondre à un appel téléphonique, et à mon retour, il y avait une enveloppe sur la table. Je l'ai prise, puis je l'ai laissée à la réception. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai rencontré cet agent depuis, et il n'a jamais évoqué le sujet », sans dévoiler son identité.

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  • Les larmes de Modric et le sang-froid de Benzema : des coups de fil inoubliables

    Et lorsqu'on lui a demandé de désigner les deux appels les plus marquants qu'il ait passés aux lauréats, Ferret n'a pas hésité à choisir Luka Modric en 2018 et Karim Benzema en 2022.

    Il a déclaré : « Dès que les votes ont été dépouillés, j'ai appelé Luka Modric, mais il n'a pas répondu. Quelques minutes plus tard, il m'a rappelé et je le lui ai annoncé. Il est d'abord resté silencieux, puis il s'est mis à pleurer. Il a dit que c'était incroyable, et il a avoué plus tard qu'il était tellement ému qu'il n'arrivait pas à parler. »

    Il a ajouté : « Avec Karim Benzema, j'ai été surpris par sa froideur pendant l'appel. Quelques jours plus tard, il s'est excusé et m'a expliqué ce qui s'était passé : "J'avais envie de crier, mais j'étais entouré de mes coéquipiers et je savais que je devais garder le secret." »

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  • La magie du changement : Mbappé contre Yamal

    Aujourd'hui, le vainqueur ne sait qu'il est l'élu que le jour de la cérémonie, et Ferré voit des avantages et des inconvénients à ce changement : « C'est une bonne idée car elle garantit le suspense et l'excitation. En même temps, ce n'est pas très pratique pour les clubs et les joueurs, même si cela renforce la magie du Ballon d'Or. »

    Commentant la situation actuelle, à quelques semaines de l'annonce du lauréat du trophée à Londres, où la cérémonie doit se tenir le 26 octobre, Ferré a déclaré : « Je pense que Kylian Mbappé a réalisé une meilleure campagne que Lamine Yamal, mais le Ballon d'Or ne se réclame pas, il se mérite. »

    Il a poursuivi : « Ces choses-là n'ont aucune influence. Les membres du jury sont indépendants et expérimentés, et honnêtement, je ne pense pas que la campagne de Mbappé ait été très efficace. »

    Il a ajouté : « C'est un joueur formidable, mais je ne voterai pas pour lui. Il faisait partie des rares candidats à n'avoir remporté aucun titre. Il me semble étrange qu'il soit le meilleur joueur du monde sans avoir rien gagné cette saison. Le football reste un sport à caractère collectif. »

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