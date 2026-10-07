Aujourd'hui, le vainqueur ne sait qu'il est l'élu que le jour de la cérémonie, et Ferré voit des avantages et des inconvénients à ce changement : « C'est une bonne idée car elle garantit le suspense et l'excitation. En même temps, ce n'est pas très pratique pour les clubs et les joueurs, même si cela renforce la magie du Ballon d'Or. »
Commentant la situation actuelle, à quelques semaines de l'annonce du lauréat du trophée à Londres, où la cérémonie doit se tenir le 26 octobre, Ferré a déclaré : « Je pense que Kylian Mbappé a réalisé une meilleure campagne que Lamine Yamal, mais le Ballon d'Or ne se réclame pas, il se mérite. »
Il a poursuivi : « Ces choses-là n'ont aucune influence. Les membres du jury sont indépendants et expérimentés, et honnêtement, je ne pense pas que la campagne de Mbappé ait été très efficace. »
Il a ajouté : « C'est un joueur formidable, mais je ne voterai pas pour lui. Il faisait partie des rares candidats à n'avoir remporté aucun titre. Il me semble étrange qu'il soit le meilleur joueur du monde sans avoir rien gagné cette saison. Le football reste un sport à caractère collectif. »