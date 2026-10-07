Et lorsqu'on lui a demandé de désigner les deux appels les plus marquants qu'il ait passés aux lauréats, Ferret n'a pas hésité à choisir Luka Modric en 2018 et Karim Benzema en 2022.

Il a déclaré : « Dès que les votes ont été dépouillés, j'ai appelé Luka Modric, mais il n'a pas répondu. Quelques minutes plus tard, il m'a rappelé et je le lui ai annoncé. Il est d'abord resté silencieux, puis il s'est mis à pleurer. Il a dit que c'était incroyable, et il a avoué plus tard qu'il était tellement ému qu'il n'arrivait pas à parler. »

Il a ajouté : « Avec Karim Benzema, j'ai été surpris par sa froideur pendant l'appel. Quelques jours plus tard, il s'est excusé et m'a expliqué ce qui s'était passé : "J'avais envie de crier, mais j'étais entouré de mes coéquipiers et je savais que je devais garder le secret." »