Moments de tension avant le match entre le Napoli et la Lazio. Selon Repubblica, environ 300 ultras se sont rendus à l’hôtel « Gli Dei », à Pozzuoli, où le Napoli de Massimiliano Allegri est en mise au vert punitive depuis vendredi.
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Tensions au Napoli, 300 ultras devant l’hôtel de l’équipe : « Que ceux qui ne s’en sentent pas capables s’en aillent »
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Des chants d’encouragement, mais aussi des protestations à l’adresse des joueurs, appelés à réagir. « Monza, Torino, Porto : notre passion doit être respectée. Que ceux qui ne s’en sentent pas capables partent dès la prochaine journée. »
Plus de 46 000 spectateurs sont attendus au Maradona pour le match face à Rino Gattuso, un ancien de la maison. Des banderoles de protestation contre Aurelio De Laurentiis ont également été déployées en ville. La tension, rapporte Repubblica, est très vive.
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