Des chants d’encouragement, mais aussi des protestations à l’adresse des joueurs, appelés à réagir. « Monza, Torino, Porto : notre passion doit être respectée. Que ceux qui ne s’en sentent pas capables partent dès la prochaine journée. »

Plus de 46 000 spectateurs sont attendus au Maradona pour le match face à Rino Gattuso, un ancien de la maison. Des banderoles de protestation contre Aurelio De Laurentiis ont également été déployées en ville. La tension, rapporte Repubblica, est très vive.