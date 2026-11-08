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De BruyneGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Tensions au Napoli, 300 ultras devant l’hôtel de l’équipe : « Que ceux qui ne s’en sentent pas capables s’en aillent »

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Contestation avant le match contre la Lazio

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Moments de tension avant le match entre le Napoli et la Lazio. Selon Repubblica, environ 300 ultras se sont rendus à l’hôtel « Gli Dei », à Pozzuoli, où le Napoli de Massimiliano Allegri est en mise au vert punitive depuis vendredi.

  • Des chants d’encouragement, mais aussi des protestations à l’adresse des joueurs, appelés à réagir. « Monza, Torino, Porto : notre passion doit être respectée. Que ceux qui ne s’en sentent pas capables partent dès la prochaine journée. »

    Plus de 46 000 spectateurs sont attendus au Maradona pour le match face à Rino Gattuso, un ancien de la maison. Des banderoles de protestation contre Aurelio De Laurentiis ont également été déployées en ville. La tension, rapporte Repubblica, est très vive.

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