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De BruyneGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Tensions au Napoli : 300 ultras au pied de l’hôtel de l’équipe. « Ceux qui ne s’en sentent pas capables, qu’ils s’en aillent. » Des sifflets également à la fin du match

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Des moments de tension avant le match entre le Napoli et la Lazio. Comme le rapporte Repubblica, environ 300 ultras se sont rendus à l’hôtel « Gli Dei », à Pozzuoli, où les joueurs du Napoli de Massimiliano Allegri sont soumis à une mise au vert punitive depuis vendredi.

  • AVANT LE MATCH

    Des chants d’encouragement, mais aussi des protestations à l’encontre des joueurs, appelés à réagir. « Monza, Torino, Porto : notre passion doit être respectée. Que ceux qui ne s’en sentent pas capables s’en aillent dès la prochaine journée. »

    Plus de 46 000 spectateurs sont attendus au Maradona pour le match face à leur ancien entraîneur Rino Gattuso. Aurelio De Laurentiis est lui aussi visé par la contestation, avec quelques banderoles déployées en ville. La tension, rapporte Repubblica, est très forte.

  • APRÈS LE MATCH NUL 1-1 CONTRE LA LAZIO

    À l’issue du match nul 1-1 face à la Lazio, les joueurs du Napoli, pourtant restés sur la pelouse pour saluer les supporters, ont été sifflés, notamment par la Curva B, qui a scandé à l’adresse de l’équipe : « Nous méritons mieux ».

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