Des chants d’encouragement, mais aussi des protestations à l’encontre des joueurs, appelés à réagir. « Monza, Torino, Porto : notre passion doit être respectée. Que ceux qui ne s’en sentent pas capables s’en aillent dès la prochaine journée. »

Plus de 46 000 spectateurs sont attendus au Maradona pour le match face à leur ancien entraîneur Rino Gattuso. Aurelio De Laurentiis est lui aussi visé par la contestation, avec quelques banderoles déployées en ville. La tension, rapporte Repubblica, est très forte.