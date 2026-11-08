Des moments de tension avant le match entre le Napoli et la Lazio. Comme le rapporte Repubblica, environ 300 ultras se sont rendus à l’hôtel « Gli Dei », à Pozzuoli, où les joueurs du Napoli de Massimiliano Allegri sont soumis à une mise au vert punitive depuis vendredi.
Tensions au Napoli : 300 ultras au pied de l’hôtel de l’équipe. « Ceux qui ne s’en sentent pas capables, qu’ils s’en aillent. » Des sifflets également à la fin du match
AVANT LE MATCH
Des chants d’encouragement, mais aussi des protestations à l’encontre des joueurs, appelés à réagir. « Monza, Torino, Porto : notre passion doit être respectée. Que ceux qui ne s’en sentent pas capables s’en aillent dès la prochaine journée. »
Plus de 46 000 spectateurs sont attendus au Maradona pour le match face à leur ancien entraîneur Rino Gattuso. Aurelio De Laurentiis est lui aussi visé par la contestation, avec quelques banderoles déployées en ville. La tension, rapporte Repubblica, est très forte.
APRÈS LE MATCH NUL 1-1 CONTRE LA LAZIO
À l’issue du match nul 1-1 face à la Lazio, les joueurs du Napoli, pourtant restés sur la pelouse pour saluer les supporters, ont été sifflés, notamment par la Curva B, qui a scandé à l’adresse de l’équipe : « Nous méritons mieux ».
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