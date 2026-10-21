Selon son récit, CR7 ne s’entraînait pas comme il l’aurait souhaité : « Je lui ai dit plusieurs fois : “Ronnie, tout le monde veut travailler pour toi et te mettre dans les bonnes conditions pour marquer, mais si tu n’entres pas dans la surface, tu ne peux pas marquer.” Il n’en était tout simplement pas capable. Il est faux de dire que je m’attendais à ce qu’il fasse le pressing, mais il n’y arrivait pas. Il ne courait ni avec ni sans ballon parce qu’il ne s’était pas préparé. Toute équipe de haut niveau doit faire une place à son meilleur joueur, mais ce dernier doit travailler pour l’équipe. Lui, en revanche, disait aux joueurs : “Économisez vos jambes à l’entraînement.” Je le comprends si tu es en parfaite forme, mais pour y parvenir, il faut s’entraîner », conclut Ten Hag.