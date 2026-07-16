Après l’élimination dramatique des Three Lions en demi-finale de la Coupe du monde à Atlanta, le club londonien a publié sur ses réseaux sociaux une photo de son milieu de terrain Enzo Fernández en pleine célébration de son but, accompagnée uniquement du nom du joueur et d’un emoji explosion.

La réaction de leurs propres supporters ne s'est pas fait attendre et a été des plus virulentes. On leur a immédiatement reproché leur manque de tact, car Fernandez avait largement contribué à l'élimination de l'Angleterre grâce à son but.