Dans le football anglais, les esprits s'échauffent déjà facilement dès qu'il est question de l'équipe nationale. Mais lorsque le club de son équipe applaudit virtuellement l'adversaire, c'est pour beaucoup de supporters la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est précisément dans ce guêpier que s'est aventuré le service de communication du Chelsea FC.
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Tempête médiatique après le drame de la Coupe du monde ! Le Chelsea FC s’attire les foudres de ses propres supporters avec une publication sur une star argentine… et la supprime précipitamment
Après l’élimination dramatique des Three Lions en demi-finale de la Coupe du monde à Atlanta, le club londonien a publié sur ses réseaux sociaux une photo de son milieu de terrain Enzo Fernández en pleine célébration de son but, accompagnée uniquement du nom du joueur et d’un emoji explosion.
La réaction de leurs propres supporters ne s'est pas fait attendre et a été des plus virulentes. On leur a immédiatement reproché leur manque de tact, car Fernandez avait largement contribué à l'élimination de l'Angleterre grâce à son but.
- AFP
Chelsea a provoqué la colère de ses propres supporters avec une publication concernant Enzo Fernández.
Dans un match âprement disputé au Mercedes-Benz Stadium, l’Angleterre avait d’abord pris l’avantage grâce à un but d’Anthony Gordon et semblait déjà en passe de se qualifier pour la finale. Fernandez, déjà dangereux à plusieurs reprises depuis l’extérieur de la surface, a finalement sauvé les champions du monde en titre à cinq minutes de la fin du temps réglementaire d’une frappe puissante depuis la limite de la surface de réparation, imparable pour le gardien Jordan Pickford.
Dans le temps additionnel, Lautaro Martinez, de la tête, a transformé un centre de Lionel Messi pour sceller le score final (2-1), un résultat amer pour les Anglais. Le fait que leur propre club célèbre le buteur de leur rival sportif a donc extrêmement irrité les supporters de Chelsea. Les rubriques de commentaires se sont rapidement remplies de messages furieux.
Comment les supporters de Chelsea ont-ils réagi au message de Fernandez ?
« Sérieusement ? Nous sommes un club de football anglais. Mauvaise performance de mon club. Tout simplement nulle », écrit un supporter. Un autre s’interroge sur la pertinence de la stratégie du club sur les réseaux sociaux : « Mais pourquoi diable publiez-vous ça en tant que club anglais, alors qu’il a marqué contre l’Angleterre ? »
Un autre sympathisant de Chelsea a critiqué : « Ça prouve une fois de plus à quel point vous avez perdu le sens des réalités ces derniers temps… Votre capitaine va sûrement être ravi de voir cette publication. »
Ces réactions ravivent les tensions déjà vives entre une partie des supporters et le milieu de terrain argentin. Ces derniers temps, Fernandez était déjà sous haute surveillance à Stamford Bridge, tant sur le plan sportif qu’en dehors du terrain. Un internaute a résumé ce malaise dans les commentaires : « Faites preuve d’un peu de tact, c’est tout simplement écœurant. Surtout quand ce joueur nous crache au visage à la moindre occasion. »
- Getty Images
Xabi Alonso s'appuie sur le vice-capitaine Enzo Fernández
Cette réticence s'explique par les rumeurs récurrentes concernant un départ prématuré de l'Argentin de Londres. Fernandez avait par le passé publiquement laissé entendre qu'il envisageait de s'installer en Espagne, et des rumeurs concrètes faisaient état d'un intérêt de la part du Real Madrid. Ces avances n'ont pas échappé au club : en avril, Chelsea a infligé à l'international une suspension interne de deux matchs en raison de ses déclarations concernant un éventuel transfert.
Malgré ces remous et la vive réaction des supporters, qui ont poussé le club à supprimer le post incriminé de ses réseaux sociaux, Chelsea entend toujours s’appuyer sur son milieu de terrain. Le nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso, a d’ailleurs publiquement réaffirmé sa volonté de conserver le vice-capitaine pour la saison à venir.
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