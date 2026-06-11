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Témoin de l’héritage de Pelé et Maradona, le stade Azteca incarne la grandeur de la Coupe du monde

FEATURES
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
Brésil
Argentine
D. Maradona
Mexique
Afrique du Sud
Brésil
Argentine

Pour la troisième fois, le pays accueille la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde.

Ce jeudi soir, tous les regards des amateurs de football convergent vers le stade Azteca de Mexico, qui accueillera le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud.

L’histoire de cette enceinte sera à l’honneur lors du match d’ouverture de la Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’Azteca est un symbole de la grandeur de la Coupe du monde : il occupe une place unique dans l’histoire du football, ayant déjà accueilli deux matchs d’ouverture et deux finales (en 1970 et 1986). Ses tribunes ont également accueilli un nombre record de rencontres de phase finale, et l’importance de ce temple du football mondial ne s’arrête pas là.

  • Le stade Azteca incarne le rêve footballistique du Mexique.

    Accueillir la Coupe du monde était un projet cher aux Mexicains, qui espéraient organiser l’édition 1958, mais ils se désistèrent finalement, laissant la Suède comme unique candidate officielle.

    En 1960, à son arrivée à la présidence de la Fédération mexicaine de football, Guillermo Canedo annonce la construction d’un stade historique et déclare : « Nous voulions le meilleur stade que le monde n’ait jamais vu. Le Brésil avait bâti le Maracanã pour l’édition 1950, une arène gigantesque et fascinante. Nous ambitionnions de faire encore mieux. »

    La compétition fut rude pour remporter le contrat de conception et de construction de ce projet pharaonique doté d’un budget de 95 millions de pesos. C’est finalement l’architecte chevronné Pedro Ramírez Vázquez qui l’emporta.

    Pour cela, le projet imposait plusieurs conditions : implanté dans le quartier de Coyoacán, l’ouvrage devait offrir au moins 100 000 places, des tribunes propices à une ambiance enflammée, un design s’inspirant des plus belles enceintes mondiales et, surtout, une silhouette plus impressionnante que les tableaux de la plus célèbre fille du quartier, l’artiste mexicaine Frida Kahlo, qui avait grandi en jouant au football.

    Vázquez accueille alors son collègue Rafael Mijares Alquería au sein de l’équipe et, ensemble, ils partent étudier les plus grands stades d’Europe : Wembley, San Siro, le Camp Nou et Santiago Bernabéu.

    Les travaux devaient débuter en 1961, mais l’équipe se heurta littéralement à un énorme rocher sur le chantier. Après près d’un an d’efforts quotidiens et l’emploi de dynamite, l’obstacle fut enfin neutralisé, permettant le coup d’envoi des travaux en 1962.

    Canedo exerce alors un lobbying intense pour que le Mexique obtienne l’organisation de la Coupe du monde. Son abattage et son dossier complet incitent l’Australie, la Colombie, le Japon et le Pérou à se retirer.

     Lors du Congrès de la FIFA à Tokyo en 1964, le Mexique écarte son dernier rival, l’Argentine, et décroche le droit d’organiser la Coupe du monde 1970, première édition hors d’Europe et d’Amérique du Sud.

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  • WORLD CUP-1970-PELEAFP

    L'organisation historique de la Coupe du monde 1970 et l'exploit de Pelé

    L'Azteka a brillé lors d'une édition historique que le monde du football n'oubliera jamais, marquée par des événements mémorables, notamment le « match du siècle », remporté 4-3 par l’Italie face à l’Allemagne de l’Ouest en demi-finale, la performance de Gazinho, premier joueur à marquer à tous les tours de la Coupe du monde, et le but sublime de Carlos Alberto, l’un des plus beaux de l’histoire de la compétition.

    Pelé y devient le premier – et toujours le seul – triple vainqueur de l’épreuve, couronnant le sacre brésilien par un soulèvement de la Coupe Jules Rimet.

    La légende Carlos Alberto se souvient : « L’ambiance et le bruit lors de la finale étaient incroyables. On avait l’impression que tout le Mexique était devenu brésilien. C’était incroyable et difficile à croire. »

    Canedo a quitté ses fonctions après cette finale, mais nombreux sont ceux qui estiment qu’il avait réussi son pari : le Mexique avait offert la plus belle édition de l’histoire du football.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    Coupe du monde 1986 : le triomphe de Maradona

    Après le succès sans précédent de cette édition, le Mexique est devenu, en 1986, le premier pays de l’histoire à avoir l’honneur d’organiser la Coupe du monde pour la deuxième fois. Cette fois-ci, le Mexique a émerveillé le monde entier.

    L’histoire retiendra la performance exceptionnelle de Diego Maradona lors du quart de finale contre l’Angleterre, avant qu’il ne signe un deuxième doublé en demi-finale face à la Belgique.

     Le but de la finale, œuvre collective initiée par Maradona et conclue par Jorge Burruchaga, est entré à son tour dans la légende de la compétition.

    Il paraît difficile d’imaginer qu’un autre stade ait accueilli plus de moments décisifs de l’histoire de la Coupe du monde et de pages du « livre de l’art du football », selon les mots de Pelé, que ce monument footballistique planté au cœur de la capitale mexicaine.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Mexico City StadiumGetty Images Sport

    Événements historiques au stade Azteca

    132 000 spectateurs ont assisté à ce combat historique, remporté par la star mexicaine Julio César Chávez face à Greg Hogen au stade Azteca en 1993. Il s’agit du deuxième plus grand combat de boxe de l’histoire en termes d’affluence, et peut-être même du premier si l’on exclut le duel entre Tony Zale et Billy Brewer en 1941, qui avait réuni 135 000 spectateurs, mais dont l’entrée était gratuite.

    En 1983, 110 000 spectateurs y ont également assisté à la victoire du Brésil de Jorginho, Dunga et Bebeto sur l’Argentine en finale de la Coupe du monde U21.

    L’Azteca est le seul stade au monde à avoir accueilli quatre compétitions de la FIFA : la Coupe du monde, la Coupe du monde U-20, la Coupe du monde U-17 et la Coupe des Confédérations.

    En 1971, il a également accueilli le Championnat du monde de football féminin, remporté par le Danemark, et qui a précédé la création de la Coupe du monde féminine ; deux légendes du but, Susie Augustinsen et Elisabetta Vignotto, y ont brillé.

    Le stade abrite également deux plaques de bronze célébrant le « match du siècle » et le « but du siècle ».

    Enfin, l’Azteca a accueilli six des dix rencontres les plus fréquentées de l’histoire de la Coupe du monde.

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