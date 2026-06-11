Témoin de l’héritage de Pelé et Maradona, le stade Azteca incarne la grandeur de la Coupe du monde

Accueillir la Coupe du monde était un projet cher aux Mexicains, qui espéraient organiser l’édition 1958, mais ils se désistèrent finalement, laissant la Suède comme unique candidate officielle.

En 1960, à son arrivée à la présidence de la Fédération mexicaine de football, Guillermo Canedo annonce la construction d’un stade historique et déclare : « Nous voulions le meilleur stade que le monde n’ait jamais vu. Le Brésil avait bâti le Maracanã pour l’édition 1950, une arène gigantesque et fascinante. Nous ambitionnions de faire encore mieux. »

La compétition fut rude pour remporter le contrat de conception et de construction de ce projet pharaonique doté d’un budget de 95 millions de pesos. C’est finalement l’architecte chevronné Pedro Ramírez Vázquez qui l’emporta.

Pour cela, le projet imposait plusieurs conditions : implanté dans le quartier de Coyoacán, l’ouvrage devait offrir au moins 100 000 places, des tribunes propices à une ambiance enflammée, un design s’inspirant des plus belles enceintes mondiales et, surtout, une silhouette plus impressionnante que les tableaux de la plus célèbre fille du quartier, l’artiste mexicaine Frida Kahlo, qui avait grandi en jouant au football.

Vázquez accueille alors son collègue Rafael Mijares Alquería au sein de l’équipe et, ensemble, ils partent étudier les plus grands stades d’Europe : Wembley, San Siro, le Camp Nou et Santiago Bernabéu.

Les travaux devaient débuter en 1961, mais l’équipe se heurta littéralement à un énorme rocher sur le chantier. Après près d’un an d’efforts quotidiens et l’emploi de dynamite, l’obstacle fut enfin neutralisé, permettant le coup d’envoi des travaux en 1962.

Canedo exerce alors un lobbying intense pour que le Mexique obtienne l’organisation de la Coupe du monde. Son abattage et son dossier complet incitent l’Australie, la Colombie, le Japon et le Pérou à se retirer.

Lors du Congrès de la FIFA à Tokyo en 1964, le Mexique écarte son dernier rival, l’Argentine, et décroche le droit d’organiser la Coupe du monde 1970, première édition hors d’Europe et d’Amérique du Sud.