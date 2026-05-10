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« Tellement faible » : Joshua Zirkzee s'est vu signifier sans ménagement qu'il « n'était pas un joueur de Manchester United » après sa prestation désastreuse à Sunderland
Une après-midi à oublier au Stadium of Light
Aligné en pointe de l’attaque face à Sunderland en l’absence de Benjamin Sesko, l’ancien joueur de Bologne Zirkzee a eu du mal à s’impliquer dans le jeu, souvent dominé physiquement par la défense adverse.
Sa frustration a crû au fil des minutes, United ne parvenant pas à percer le verrou défensif, et l’équipe de Michael Carrick a dû se contenter d’un seul point. Remplacé en seconde période, l’attaquant a été pointé du doigt à l’heure du débriefing : son incapacité à conserver le ballon ou à se montrer menaçant devant le but a été citée comme principale cause du manque de rythme offensif des Red Devils.
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Une analyse sans concession du profil de Zirkzee
« Il est trop faible. Désolé, mais ce n’est pas un joueur de Manchester United », a tranché Micky Gray, ancien de Sunderland, sur talkSPORT. « Regardez les grands attaquants qui ont porté ce maillot : des gabarits imposants, une présence constante, une vraie menace. Zirkzee ? Rien de tout ça. C’est un joueur soigné, rigoureux, mais à ce niveau, il faut plus que ça. Il n’est tout simplement pas au niveau requis par un club aux ambitions aussi élevées. »
Les soldes d’été approchent : le coup d’envoi est imminent.
Le match nul à Sunderland a mis en évidence un manque de profondeur et de qualité dans le secteur offensif, ce qui a conduit certains observateurs à suggérer que le contrat de Zirkzee avec United pourrait être résilié pour faire de la place à de nouvelles recrues.
Paul Merson estime qu’un départ de Zirkzee cet été est probable. « Ce n’était pas un bon résultat », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal à Sky Sports. « Ce n’était pas une bonne performance. Ce qui est inquiétant, c’est sa prochaine saison. Cette saison, comme je l’ai déjà dit, ils ne jouent qu’une fois par semaine. Maintenant, tout à coup, vous savez, la saison prochaine, ils vont disputer la Ligue des champions et leur effectif semble très limité. Mason Mount évolue actuellement au milieu de terrain aux côtés de Kobbie Mainoo. Zirkzee, lui, est aligné en attaque, mais selon moi il ne répondra pas aux exigences de Manchester United. Il devrait donc partir. Cette situation illustre le manque de profondeur de l’effectif. C’est préoccupant : les Red Devils doivent recruter si ils ne veulent pas se contenter d’une place dans le top 4 la saison prochaine. »
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Et maintenant ?
Avec seulement deux matchs à disputer, contre Nottingham Forest et Brighton, Zirkzee doit mener un combat difficile pour sauver sa carrière à Old Trafford.
L’international néerlandais, arrivé en 2024 avec de grands espoirs, devait se poser en option offensive polyvalente, mais son bilan buts/passes décisives reste trop léger au regard du coût de son transfert. Zirkzee n’a marqué que cinq buts en 54 apparitions en Premier League sous le maillot mancunien.