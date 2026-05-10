Le match nul à Sunderland a mis en évidence un manque de profondeur et de qualité dans le secteur offensif, ce qui a conduit certains observateurs à suggérer que le contrat de Zirkzee avec United pourrait être résilié pour faire de la place à de nouvelles recrues.

Paul Merson estime qu’un départ de Zirkzee cet été est probable. « Ce n’était pas un bon résultat », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal à Sky Sports. « Ce n’était pas une bonne performance. Ce qui est inquiétant, c’est sa prochaine saison. Cette saison, comme je l’ai déjà dit, ils ne jouent qu’une fois par semaine. Maintenant, tout à coup, vous savez, la saison prochaine, ils vont disputer la Ligue des champions et leur effectif semble très limité. Mason Mount évolue actuellement au milieu de terrain aux côtés de Kobbie Mainoo. Zirkzee, lui, est aligné en attaque, mais selon moi il ne répondra pas aux exigences de Manchester United. Il devrait donc partir. Cette situation illustre le manque de profondeur de l’effectif. C’est préoccupant : les Red Devils doivent recruter si ils ne veulent pas se contenter d’une place dans le top 4 la saison prochaine. »



