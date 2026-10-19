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Téléphones interdits ! Roberto De Zerbi impose de nouvelles règles strictes alors que Tottenham, toujours sans victoire, tente de sortir de la crise
Des mesures radicales à Marbella
L’entraîneur de Tottenham, De Zerbi, a récemment emmené son groupe à Marbella pour un stage d’entraînement sous un climat plus clément, afin d’enrayer sa chute inquiétante en Premier League. Tottenham occupe actuellement la dernière place du classement, sans victoire depuis six matches, malgré une dépense de 380 millions de livres (505 millions de dollars) pour recruter 10 nouveaux joueurs cet été.
Pour renforcer la cohésion d’un effectif soumis à une forte rotation, De Zerbi a strictement interdit les téléphones portables pendant tous les repas pris en commun. L’Italien espère qu’en obligeant ses joueurs à échanger en dehors du terrain, il accélérera leur intégration et parviendra à sauver leur saison en championnat.
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De Zerbi explique l’interdiction des téléphones
Pour expliquer la logique de ses nouvelles règles, De Zerbi a insisté sur la nécessité de créer de véritables liens. « Nous avons travaillé sur le terrain, nous sommes restés ensemble. Nous avons écarté les téléphones au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner pour être ensemble, parce que maintenant, c’est [le téléphone] tout le temps », a-t-il déclaré aux journalistes.
L’Italien a confirmé que le séjour en Espagne avait donné lieu à des discussions sérieuses sur leur méforme. « Nous avons tenu deux ou trois réunions importantes pour parler de football, de notre situation et de la nécessité pour chacun de prendre ses responsabilités », a-t-il ajouté. « Et rien de plus. Il y a eu des dîners réservés aux joueurs, d’autres réservés au staff.
« En tant qu’entraîneur, vous comprenez que vous devez progresser, changer la situation et essayer de trouver toutes les solutions.
« J’ai déjà organisé ce type de stage deux fois avec Marseille et cela a été une bonne solution. J’en ai parlé avec le club, avec Vinai [Venkatesham], avec Johan [Lange], avec le propriétaire, et nous avons pris la décision ensemble. Mais il n’y a rien d’exceptionnel. Il s’agit simplement de passer plus de temps ensemble, parce que nous n’avons pas pu le faire pendant la préparation d’avant-saison.
« Nous avions beaucoup de nouveaux joueurs et des joueurs revenus de la Coupe du monde. Passer trois ou quatre jours ensemble, sans leur famille, en plaçant le club en tête de leurs priorités, c’est normal et c’est une bonne chose. »
Malgré ces restrictions, De Zerbi a assuré que les joueurs pouvaient découvrir la ville pendant leur temps libre. « Oui, en toute liberté », a-t-il conclu. « Sans règles militaires. J’aime la liberté. »
Le feuilleton Richarlison prend de l’ampleur
Alors que De Zerbi appelle à l’unité, sa relation avec l’attaquant mis à l’écart Richarlison s’est publiquement détériorée. Le Brésilien a été écarté de l’effectif de Tottenham pour la Premier League et rétrogradé chez les moins de 21 ans après l’échec de transferts cet été. L’ancien entraîneur d’Everton Duncan Ferguson a remis en question la sévérité de ce traitement : « Je ne sais pas s’ils se sont violemment disputés, et connaissant Richy, c’est probablement le cas, mais il faut le soutenir. On ne laisse pas un joueur comme lui de côté à moins qu’il y ait eu un véritable meurtre. » Richarlison a approuvé les propos de Ferguson sur Instagram, en publiant : « Merci @duncan9ferguson, tu as raison. »
Dimanche, cependant, De Zerbi a brusquement écarté la polémique. « Ce n’est plus mon problème, a-t-il déclaré aux journalistes. Vous devez poser la question à Vinai ou à Johan. Ce n’est pas mon problème. »
- AFP
La pression monte contre Coventry
Tottenham doit désormais transformer la cohésion forgée à Marbella en résultats immédiats lors de la réception de Coventry City, lundi soir. Cette rencontre est déjà incontournable pour De Zerbi, qui tente de sortir Tottenham de la dernière place du classement.
Ne pas prendre les trois points ne ferait qu’accentuer les critiques sur la coûteuse reconstruction du club. Alors que les tensions au sein de la direction s’étalent au grand jour, décrocher une première victoire en championnat est absolument indispensable pour stabiliser une saison mouvementée.
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