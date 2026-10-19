Téléphones interdits ! Roberto De Zerbi impose de nouvelles règles strictes alors que Tottenham, toujours sans victoire, tente de sortir de la crise

Pour expliquer la logique de ses nouvelles règles, De Zerbi a insisté sur la nécessité de créer de véritables liens. « Nous avons travaillé sur le terrain, nous sommes restés ensemble. Nous avons écarté les téléphones au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner pour être ensemble, parce que maintenant, c’est [le téléphone] tout le temps », a-t-il déclaré aux journalistes.

L’Italien a confirmé que le séjour en Espagne avait donné lieu à des discussions sérieuses sur leur méforme. « Nous avons tenu deux ou trois réunions importantes pour parler de football, de notre situation et de la nécessité pour chacun de prendre ses responsabilités », a-t-il ajouté. « Et rien de plus. Il y a eu des dîners réservés aux joueurs, d’autres réservés au staff.

« En tant qu’entraîneur, vous comprenez que vous devez progresser, changer la situation et essayer de trouver toutes les solutions.

« J’ai déjà organisé ce type de stage deux fois avec Marseille et cela a été une bonne solution. J’en ai parlé avec le club, avec Vinai [Venkatesham], avec Johan [Lange], avec le propriétaire, et nous avons pris la décision ensemble. Mais il n’y a rien d’exceptionnel. Il s’agit simplement de passer plus de temps ensemble, parce que nous n’avons pas pu le faire pendant la préparation d’avant-saison.

« Nous avions beaucoup de nouveaux joueurs et des joueurs revenus de la Coupe du monde. Passer trois ou quatre jours ensemble, sans leur famille, en plaçant le club en tête de leurs priorités, c’est normal et c’est une bonne chose. »

Malgré ces restrictions, De Zerbi a assuré que les joueurs pouvaient découvrir la ville pendant leur temps libre. « Oui, en toute liberté », a-t-il conclu. « Sans règles militaires. J’aime la liberté. »



