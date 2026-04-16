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« Tel un jeune Cristiano Ronaldo » : Louis Saha dévoile la recrue de ses rêves pour Manchester United lors du mercato estival
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Le renfort « de rêve » pour Manchester United
Saha exhorte Manchester United à recruter la pépite du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, qu’il présente comme la recrue de ses « rêves » pour le prochain mercato. Selon l’ancien buteur des Red Devils, l’ailier français possède le même potentiel brut et le même talent que la légende portugaise lors de ses débuts à Manchester.
Interrogé par BetVictor, qui affiche les dernières cotes de la Coupe du monde, l’ancien attaquant a expliqué ce qui rend le jeune ailier si intéressant : « S’il était disponible, ma recrue de rêve pour Man Utd serait Désiré Doué. C’est un talent incroyable, j’adore sa confiance et son éthique de travail. Son potentiel est énorme. Il faudrait donc casser la tirelire pour s'offrir ce joyau, véritable héritier de la jeunesse de Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est lui que je veux absolument. »
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Un objectif plus « réaliste »
Si Doué demeure la priorité, Saha reconnaît les difficultés à recruter au PSG et voit en Victor Osimhen une alternative plus réaliste pour animer l’attaque. Bien placé pour retrouver la Ligue des champions, Manchester United fait du renforcement offensif une priorité. Les Red Devils affronteront un calendrier bien plus chargé s’ils terminent dans le top 5 de la Premier League, et il estime qu’Osimhen, actuellement à Galatasaray, pourrait rejoindre le club pour renforcer l’efficacité offensive.
Saha a ajouté : « L’option la plus réaliste serait de faire jouer Victor Osimhen aux côtés de Benjamin Sesko à un moment donné. La Ligue des champions sera un enjeu énorme pour le club la saison prochaine et nous avons besoin d’un milieu de terrain, de joueurs vraiment physiques à ce poste. Des joueurs comme Declan Rice et Sandro Tonali, ou quelqu’un pour épauler Kobbie Mainoo. »
Équilibre et créativité au milieu de terrain
Le départ imminent de Casemiro laisse un vide au milieu de terrain que le club cherche déjà à combler en s’intéressant à de jeunes talents prometteurs comme Elliot Anderson et Adam Wharton. Pour Saha, le recrutement doit toutefois aller plus loin qu’un simple renfort défensif et viser un véritable meneur de jeu capable d’apporter une nouvelle dimension.
Le Français estime que United doit trouver le bon équilibre au milieu de terrain : « Le milieu est crucial. Il nous faut aussi un autre profil de meneur, un joueur imprévisible capable de compléter Bruno Fernandes. Selon l’adversaire, il faudra parfois changer de système. Trouver ce trio idéal sera donc décisif. »
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Stabilité défensive et leadership
Saha a salué la décision de récompenser la ténacité d’Harry Maguire par un nouveau contrat, soulignant que le défenseur central « l’avait mérité » pour avoir refusé de partir durant les périodes les plus tumultueuses du club. Prenant la défense de l’international anglais, devenu une « cible facile » en raison d’un système défaillant, Saha a insisté : « Depuis ses débuts, il est toujours là, il ne s’est jamais caché. Il aurait pu faire mieux sur certains matchs, mais c’est un joueur qui voulait être là, et je le considère comme l’un des meilleurs dans les deux surfaces. »