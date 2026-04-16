« Tel un jeune Cristiano Ronaldo » : Louis Saha dévoile la recrue de ses rêves pour Manchester United lors du mercato estival

Saha exhorte Manchester United à recruter la pépite du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, qu’il présente comme la recrue de ses « rêves » pour le prochain mercato. Selon l’ancien buteur des Red Devils, l’ailier français possède le même potentiel brut et le même talent que la légende portugaise lors de ses débuts à Manchester.

Interrogé par BetVictor, qui affiche les dernières cotes de la Coupe du monde, l’ancien attaquant a expliqué ce qui rend le jeune ailier si intéressant : « S’il était disponible, ma recrue de rêve pour Man Utd serait Désiré Doué. C’est un talent incroyable, j’adore sa confiance et son éthique de travail. Son potentiel est énorme. Il faudrait donc casser la tirelire pour s'offrir ce joyau, véritable héritier de la jeunesse de Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est lui que je veux absolument. »