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« Techniquement supérieur à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi » : Neymar reçoit le soutien de la légende brésilienne Cafu pour la Coupe du monde
Neymar est désormais nettement déclinant.
Longtemps présenté comme l’héritier de Messi et Ronaldo, Neymar n’a pourtant jamais soulevé le Ballon d’Or. Freiné par une série de blessures, le joueur de 34 ans peine aujourd’hui à retrouver son meilleur niveau à Santos. Figure emblématique du football brésilien depuis ses débuts dans le club pauliste, il est toutefois régulièrement interrogé sur sa maturité et sa concentration en dehors du terrain. À l’approche de la Coupe du monde, la pression monte : Neymar doit s’imposer dans le groupe de Carlo Ancelotti si le Brésil veut décrocher son premier titre mondial depuis 2002.
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Supériorité technique face aux plus grands de tous les temps
Bien que Neymar ait été freiné par une série de pépins physiques ces dernières saisons, l’ancien arrière droit de l’AC Milan, Cafu, estime que le potentiel de l’ex-Blaugrana a toujours dépassé celui de Messi et Ronaldo.
« Pour moi, Neymar est même plus doué techniquement que Ronaldo et Messi », a affirmé la légende brésilienne au Times. « Il a déjà une carrière brillante. »
Interrogé sur les chances de Neymar à la Coupe du monde, Cafu a ajouté : « Toute équipe qui dispose d’un joueur décisif comme Neymar a besoin de lui. Si Neymar est en forme – physiquement, tactiquement et techniquement –, il est évident qu’il est un joueur capable de faire basculer un match. Mais seul Ancelotti peut en décider, et seul Neymar peut savoir s’il est prêt. »
Ancelotti et la transition au Brésil
La Seleção s’apprête à entrer dans une nouvelle ère sous la houlette d’Ancelotti, premier étranger à prendre seul les rênes de l’équipe nationale. Si certains traditionalistes ont remis en question cette nomination, Cafu estime que l’Italien est l’homme de la situation pour mettre fin à la longue attente du Brésil d’une sixième étoile.
« Ça me convient », a expliqué Cafu. « Ancelotti est l’entraîneur italien le plus brésilien qu’il y ait jamais eu, car il a travaillé avec tant de joueurs brésiliens. Le Brésil s’est modernisé. La plupart de nos meilleurs joueurs brillent en Europe, et Ancelotti connaît parfaitement ce contexte. Il n’est pas question de perdre notre identité : le football brésilien restera toujours brésilien. » L’intéressé cherche d’ailleurs un juste milieu : « Une défense à l’italienne et une attaque à la brésilienne », une formule que Cafu estime « parfaitement viable ».
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Gérer la pression de la Coupe du monde
Habituée à jouer sous haute pression, la Seleção brésilienne cherche à mettre fin à une série de cinq tournois majeurs sans titre. Pour illustrer la manière dont la légendaire équipe de 2002 géra cette charge, Cafu raconte une anecdote savoureuse : la veille de la finale remportée face à l’Allemagne, les joueurs avaient improvisé une partie de golf dans le couloir de l’hôtel.
« On a joué au golf », se souvient Cafu. « Nous étions à l’hôtel, à la veille de la finale 2002, et tout le monde était assis à discuter. Ronaldinho avait une balle et un club dans sa chambre, offerts par un adversaire. Il a posé un gobelet en plastique dans le couloir et a tenté d’y faire entrer la balle. Moi, Ronaldo, Roberto Carlos, Lúcio, Roque Júnior et Edmilson sommes restés là environ une heure et demie. La veille de la finale de la Coupe du monde, nous jouions au golf pour nous détendre. »