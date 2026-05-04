« Techniquement supérieur à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi » : Neymar reçoit le soutien de la légende brésilienne Cafu pour la Coupe du monde

Bien que Neymar ait été freiné par une série de pépins physiques ces dernières saisons, l’ancien arrière droit de l’AC Milan, Cafu, estime que le potentiel de l’ex-Blaugrana a toujours dépassé celui de Messi et Ronaldo.

« Pour moi, Neymar est même plus doué techniquement que Ronaldo et Messi », a affirmé la légende brésilienne au Times. « Il a déjà une carrière brillante. »

Interrogé sur les chances de Neymar à la Coupe du monde, Cafu a ajouté : « Toute équipe qui dispose d’un joueur décisif comme Neymar a besoin de lui. Si Neymar est en forme – physiquement, tactiquement et techniquement –, il est évident qu’il est un joueur capable de faire basculer un match. Mais seul Ancelotti peut en décider, et seul Neymar peut savoir s’il est prêt. »