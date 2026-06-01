Team GB x Three Lions ! Comment l'expérience acquise aux Jeux Olympiques aide l'Angleterre dans sa quête de la gloire en Coupe du monde, sous la chaleur étouffante de l'Amérique du Nord

Pour affronter l’humidité accablante de l’Amérique du Nord, la Fédération anglaise de football a consulté les meilleurs experts du sport britannique. Tuchel a confirmé que son staff technique avait travaillé avec des spécialistes du monde entier pour préparer les joueurs à des températures pouvant dépasser 35 °C.

S’exprimant auprès de Sky Sports News, Tuchel a expliqué : « Nous connaissons la réaction individuelle des joueurs à la chaleur et nous avons mis en place des stratégies de rafraîchissement. Nous avons bénéficié de l’appui de l’équipe britannique et de spécialistes mondiaux pour trouver des solutions qui aident les joueurs à s’adapter. Nous savons exactement combien de temps nous voulons les exposer avant le stage, la durée idéale d’entraînement au soleil et nous veillons à ne pas en faire trop. »

Cette préparation minutieuse a inclus un stage à Barcelone en juin, au cours duquel les joueurs ont été suivis dans des chambres thermiques spécialisées afin de mesurer leur taux de récupération grâce à des tablettes biométriques.