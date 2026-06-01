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Team GB x Three Lions ! Comment l'expérience acquise aux Jeux Olympiques aide l'Angleterre dans sa quête de la gloire en Coupe du monde, sous la chaleur étouffante de l'Amérique du Nord
La recette du succès aux Jeux olympiques
Pour affronter l’humidité accablante de l’Amérique du Nord, la Fédération anglaise de football a consulté les meilleurs experts du sport britannique. Tuchel a confirmé que son staff technique avait travaillé avec des spécialistes du monde entier pour préparer les joueurs à des températures pouvant dépasser 35 °C.
S’exprimant auprès de Sky Sports News, Tuchel a expliqué : « Nous connaissons la réaction individuelle des joueurs à la chaleur et nous avons mis en place des stratégies de rafraîchissement. Nous avons bénéficié de l’appui de l’équipe britannique et de spécialistes mondiaux pour trouver des solutions qui aident les joueurs à s’adapter. Nous savons exactement combien de temps nous voulons les exposer avant le stage, la durée idéale d’entraînement au soleil et nous veillons à ne pas en faire trop. »
Cette préparation minutieuse a inclus un stage à Barcelone en juin, au cours duquel les joueurs ont été suivis dans des chambres thermiques spécialisées afin de mesurer leur taux de récupération grâce à des tablettes biométriques.
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Pas d'excuses pour les Three Lions
Si les conditions climatiques en Amérique du Nord et l’altitude potentielle au Mexique représentent des défis majeurs, Tuchel refuse que son groupe adopte un état d’esprit victimaire. Les Three Lions entameront leur campagne contre la Croatie dans un stade couvert et climatisé, un départ en douceur avant d’affronter les éléments plus tard dans la phase de groupes.
« Les conditions ne sont pas notre plus grand ennemi, mais elles ne jouent pas en notre faveur après une saison longue et très exigeante pour nos joueurs », a admis Tuchel. « Il y aura beaucoup de défis à relever lors de cette Coupe du monde. La chaleur en fait partie, mais nous sommes déjà préparés. C’est un facteur, mais il ne faut pas croire que nous cherchons déjà des excuses. Ce n’est tout simplement pas en notre faveur et c’est un obstacle à surmonter. »
Renforcer la confiance avant le vol pour Miami
Malgré des choix douloureux dans la composition de son effectif, Tuchel est convaincu que le groupe qui s’envole pour Miami est celui qui ramènera le trophée à la maison. Le technicien allemand a souligné que la qualité observée lors des dernières séances d’entraînement l’a convaincu que l’Angleterre est une véritable prétendante à une deuxième étoile sur son maillot.
Évoquant la cohésion du groupe, Tuchel a déclaré : « Dès que j’ai repris les matchs, organisé les séances d’entraînement et les réunions pour reconnecter l’équipe en Floride avec ce que nous avions déjà construit, j’ai vu beaucoup de qualité. Cela m’a immédiatement donné la conviction et l’enthousiasme nécessaires pour croire que nous pouvons aller loin. J'ai hâte de monter dans l'avion, de regarder par-dessus mon épaule, d'avoir enfin un groupe derrière moi, d'arriver en Floride et de faire ce que j'aime le plus : entraîner. »
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Gérer l'absence de grands noms
Préserver l'harmonie du groupe a été une priorité pour l'ancien coach de Chelsea, même si cela a impliqué de passer des coups de fil particulièrement délicats aux joueurs laissés à quai. Tuchel a opté pour un effectif fondé sur la complicité plutôt que sur la réputation, écartant plusieurs joueurs confirmés comme Phil Foden et Cole Palmer.
Le technicien allemand a été touché par leur réaction, saluant leur professionnalisme. « Nous avons reçu des messages magnifiques et émouvants, même de la part des joueurs non sélectionnés qui nous ont souhaité bonne chance », a-t-il révélé. « Leur attitude confirme que nous sommes sur la bonne voie et me rend personnellement impatient d’être au rendez-vous. »