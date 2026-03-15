Le match Lazio-Milan est crucial pour les Rossoneri dans leur course au titre face à l'Inter. Lors de la conférence d'avant-match organisée par DAZN, le directeur sportif des Rossoneri, Igli Tare, ancien grand joueur de cette confrontation avec les Biancocelesti, a pris la parole.

Tare a tenté de tempérer l'enthousiasme autour du titre, estimant que la lutte n'est pas encore relancée. Le dirigeant a éludé la question concernant Moise Kean, mais a donné un indice sur l'avenir d'un pilier comme Luka Modric, qui devra décider s'il renouvelle ou non son contrat à la fin de la saison et pour lequel un contrat est déjà prêt en cas d'accord.

Voici ses propos