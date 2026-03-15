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Emanuele Tramacere

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Tare : « Si Modric le souhaite, le contrat est déjà prêt et il adore le Milan. Inutile de parler de Kean pour l'instant. La course au titre n'est pas relancée. »

Le match Lazio-Milan est crucial pour les Rossoneri dans leur course au titre face à l'Inter. Lors de la conférence d'avant-match organisée par DAZN, le directeur sportif des Rossoneri, Igli Tare, ancien grand joueur de cette confrontation avec les Biancocelesti, a pris la parole.

Tare a tenté de tempérer l'enthousiasme autour du titre, estimant que la lutte n'est pas encore relancée. Le dirigeant a éludé la question concernant Moise Kean, mais a donné un indice sur l'avenir d'un pilier comme Luka Modric, qui devra décider s'il renouvelle ou non son contrat à la fin de la saison et pour lequel un contrat est déjà prêt en cas d'accord.

Voici ses propos

  • OBJECTIF KEAN

    « Kean ? Inutile de parler de tout ça pour l'instant. Ce soir, il est essentiel pour nous de remporter ce match ; c'est très important pour le classement et pour donner une suite à la victoire de dimanche dernier. Concentrons-nous sur ces aspects-là, et quand le mercato sera d'actualité, nous aurons alors beaucoup de choses à dire. »

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  • SCUDETTO

    « Est-ce que la course au titre va définitivement s'ouvrir ce soir ? Honnêtement, non. Nous devons faire ce qui nous incombe et essayer de gagner. L'écart est important, mais en gagnant ce soir, nous nous rapprocherons un peu plus. Le championnat réserve bien des surprises. »

  • LA LAZIO EN DIFFICULTÉ

    « Pour nous, ce serait mieux de jouer dans un stade plein. C'est formidable de vivre le football avec toutes les émotions qu'il procure. La Lazio traverse une période de transition difficile, mais c'est une équipe solide qui peut battre n'importe qui. Nous sommes conscients de notre valeur et nous voulons gagner ce soir. »

  • LA PROLONGATION DE CONTRAT DE MODRIC

    « Une chose est sûre. Luka aime le Milan, il aime beaucoup le Milan, et le Milan aime aussi beaucoup Luka. Je pense que ce sera une décision facile à prendre pour lui. Le contrat est là si on le souhaite, nous avons une option pour un an, mais c'est à lui de décider en toute sérénité. Il aime jouer dans cette équipe. »

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