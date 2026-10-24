« J’éprouve une grande tristesse face à ce qui se passe à Turin, du côté de la Juventus : ce que je vois est incroyable. Je n’arrive plus à comprendre ce qui s’est passé au cours de ces années dans le vestiaire et au sein du club. Incompétence, désamour, manque de qualité sur le terrain, présomption, mauvais choix. Mais surtout, ce qui est pire, je ne vois aucune volonté d’en comprendre les causes. »