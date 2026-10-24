Marco Tardelli, champion du monde avec l’Italie en 1982 et figure majeure de la Juventus de 1975 à 1985 (5 titres de champion d’Italie, 2 Coupes d’Italie et toutes les coupes européennes), parle de la Juve actuelle dans les colonnes de La Stampa .
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Tardelli : « À la Juventus, c’est quelque chose d’incroyable : incompétence, désamour, manque de qualité sur le terrain, présomption, mauvais choix »
« J’éprouve une grande tristesse face à ce qui se passe à Turin, du côté de la Juventus : ce que je vois est incroyable. Je n’arrive plus à comprendre ce qui s’est passé au cours de ces années dans le vestiaire et au sein du club. Incompétence, désamour, manque de qualité sur le terrain, présomption, mauvais choix. Mais surtout, ce qui est pire, je ne vois aucune volonté d’en comprendre les causes. »
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