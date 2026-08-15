Selon The Athletic, Nottingham Forest finalise la vente de l’attaquant Taiwo Awoniyi à Coventry City dans le cadre d’un accord qui souligne les énormes ambitions du club promu. Coventry se prépare à disputer sa première saison en Premier League depuis 25 ans et a identifié l’avant-centre de 29 ans comme un renfort clé pour ses options offensives.

L’international nigérian est arrivé au City Ground durant l’été 2022, dans le cadre d’un transfert alors record pour le club de 17,2 millions de livres sterling en provenance de l’Union Berlin, avec un contrat de cinq ans. Il s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous des supporters, se forgeant une réputation de joueur capable de répondre présent avec des buts décisifs lors de matches à fort enjeu contre les plus grands clubs de Premier League.