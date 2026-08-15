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Taiwo Awoniyi se rapproche d’un départ de Nottingham Forest alors que Coventry City, fraîchement promu, finalise un accord
Coventry se prépare à son retour dans l’élite
Selon The Athletic, Nottingham Forest finalise la vente de l’attaquant Taiwo Awoniyi à Coventry City dans le cadre d’un accord qui souligne les énormes ambitions du club promu. Coventry se prépare à disputer sa première saison en Premier League depuis 25 ans et a identifié l’avant-centre de 29 ans comme un renfort clé pour ses options offensives.
L’international nigérian est arrivé au City Ground durant l’été 2022, dans le cadre d’un transfert alors record pour le club de 17,2 millions de livres sterling en provenance de l’Union Berlin, avec un contrat de cinq ans. Il s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous des supporters, se forgeant une réputation de joueur capable de répondre présent avec des buts décisifs lors de matches à fort enjeu contre les plus grands clubs de Premier League.
- AFP
Les moments mémorables d'Awoniyi à Forest
Malgré son départ imminent, Awoniyi laisse derrière lui un héritage marqué par des buts décisifs qui ont permis à Nottingham Forest de se maintenir dans l'élite. L'attaquant a vécu une première saison mémorable, inscrivant des buts victorieux devenus emblématiques contre Liverpool et Arsenal pour boucler l'exercice 2022-2023 avec 10 réalisations en 27 matches de championnat, un total qui s'est révélé déterminant pour permettre à l'équipe de Steve Cooper de rester à flot.
Même si ses occasions de débuter se sont raréfiées, l'avant-centre est resté une option fiable en sortie de banc chaque fois qu'il a été sollicité. Limité à seulement 18 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, dont à peine trois titularisations en Premier League, Awoniyi a tout de même réussi à laisser son empreinte lorsqu'on lui en a donné l'occasion. Le plus marquant, c'est qu'il a livré une performance décisive avec deux buts et une passe décisive lors d'une victoire 3-1 contre Chelsea à Stamford Bridge en mai dernier, avant de marquer de nouveau dans un succès crucial 3-0 face à Tottenham Hotspur qui a permis à Forest de s'éloigner de la zone de relégation.
Des difficultés liées aux blessures et à la concurrence
La descente de l'attaquant dans la hiérarchie est le résultat d'un mélange de blessures persistantes et d'une concurrence interne féroce. Awoniyi avait démarré la campagne 2023-24 en grande forme avec trois buts lors de ses trois premiers matches, mais deux longues blessures ont cassé son élan. Il a ensuite eu du mal à retrouver une place de titulaire, finissant par se retrouver derrière Chris Wood et Igor Jesus dans la hiérarchie offensive de Nuno Espirito Santo.
Pour Awoniyi, ce transfert ouvre un nouveau chapitre dans une carrière déjà bien remplie à travers le football européen. Le Nigérian est resté six ans sous contrat avec Liverpool sans faire la moindre apparition en équipe première, enchaînant les prêts, avant de finalement s'imposer grâce à un transfert définitif à l'Union Berlin en 2021.
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Les dépenses record de Coventry
Coventry City a affiché ses ambitions sur le marché des transferts après sa promotion, battant à trois reprises son record de transfert cet été à l'approche de son retour en Premier League. Cette offensive pour Awoniyi intervient dans la foulée de plusieurs recrues de premier plan destinées à renforcer l'équipe de Frank Lampard. Coventry a récemment bouclé une opération record pour le milieu de Nordsjaelland Caleb Yirenkyi, pour un montant supérieur aux 22,5 M£ déjà déboursés plus tôt lors de ce mercato pour le gardien de Brighton Carl Rushworth.
Coventry a également renforcé son arrière-garde cet été, en dépensant 17 M£ pour faire venir le défenseur central Aurele Amenda en provenance de l'Eintracht Francfort. Ces recrues phares arrivent à point nommé, alors que Coventry s'apprête à lancer sa campagne de Premier League par un déplacement redoutable sur la pelouse du champion en titre Arsenal, le 21 août.
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