Scholes n’a pas mâché ses mots au moment de réagir à la triste performance de Manchester United lors du week-end d’ouverture, en ciblant particulièrement les commentaires d’après-match de Fernandes. Le capitaine de Manchester United avait fait part de sa frustration après la défaite 2-0, en laissant entendre que l’équipe répétait les mêmes erreurs qui avaient freiné sa progression tout au long de la campagne précédente.

Cependant, Scholes, qui s’exprimait dans le podcast « The Good, The Bad and The Football », a estimé que les propres performances du capitaine sur le terrain ne lui donnaient pas l’autorité nécessaire pour se montrer aussi vocal dans les médias après un tel résultat.

Revenant sur les propos du capitaine, Scholes s’est montré tranchant dans sa réponse aux plaintes du milieu de terrain. « J’aimerais savoir ce que (Fernandes) veut dire par là, a déclaré Scholes. De quelles erreurs parle-t-il ? Ils ont encaissé des buts sur coups de pied arrêtés ? Surtout quand on livre une performance comme la sienne, je pense qu’il vaut probablement mieux garder la bouche fermée, parce qu’il n’a pas non plus réalisé son meilleur match, et ils ont été un bon nombre dans ce cas. »