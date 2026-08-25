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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

« Tais-toi » : Paul Scholes s’en prend à Bruno Fernandes après le choc de Manchester United contre Hull City

Manchester United
P. Scholes
B. Fernandes
Hull
Premier League

La légende de Manchester United Paul Scholes a livré une évaluation cinglante de la direction du club après l’humiliante défaite 2-0 contre le promu Hull City. L’ancien milieu de terrain s’en est particulièrement pris au capitaine Bruno Fernandes, estimant que l’international portugais devrait s’abstenir de se plaindre publiquement après sa propre prestation décevante.

  • Scholes exige le silence de Fernandes

    Scholes n’a pas mâché ses mots au moment de réagir à la triste performance de Manchester United lors du week-end d’ouverture, en ciblant particulièrement les commentaires d’après-match de Fernandes. Le capitaine de Manchester United avait fait part de sa frustration après la défaite 2-0, en laissant entendre que l’équipe répétait les mêmes erreurs qui avaient freiné sa progression tout au long de la campagne précédente.

    Cependant, Scholes, qui s’exprimait dans le podcast « The Good, The Bad and The Football », a estimé que les propres performances du capitaine sur le terrain ne lui donnaient pas l’autorité nécessaire pour se montrer aussi vocal dans les médias après un tel résultat.

    Revenant sur les propos du capitaine, Scholes s’est montré tranchant dans sa réponse aux plaintes du milieu de terrain. « J’aimerais savoir ce que (Fernandes) veut dire par là, a déclaré Scholes. De quelles erreurs parle-t-il ? Ils ont encaissé des buts sur coups de pied arrêtés ? Surtout quand on livre une performance comme la sienne, je pense qu’il vaut probablement mieux garder la bouche fermée, parce qu’il n’a pas non plus réalisé son meilleur match, et ils ont été un bon nombre dans ce cas. »

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    Les standards défensifs sous le feu des critiques

    Le milieu de terrain légendaire n'était pas la seule ancienne star de United à exprimer son désarroi face à l'état actuel de la discipline et de la conscience tactique de l'effectif. Autre légende du club, Wayne Rooney a lancé une attaque cinglante contre les standards défensifs du club après leur triste défaite 2-0 face à Hull City.

    Scholes était particulièrement perplexe face aux agissements de Harry Maguire sur le but d'ouverture des Tigers. Le défenseur expérimenté a semblé hésiter, gênant involontairement son propre coéquipier, Noussair Mazraoui, ce qui a permis à Semi Ajayi de trouver le chemin des filets. « Je pense qu'il (Maguire) a simplement perdu ses repères ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, a commenté Scholes. Je ne pense pas qu'il regarde les joueurs, il regarde le ballon, non ? »

  • Des inquiétudes autour de la préparation de l’effectif

    Les critiques ont dépassé le cadre des 90 minutes de jeu, s'étendant à la préparation interne du club et à sa culture. Lorsque le coanimateur Paddy McGuinness a souligné que Luke Shaw avait laissé entendre que l'équipe aurait pu être mieux préparée pour ce match, Scholes a réagi avec une incrédulité manifeste.

    « Shaw dit toujours quelque chose, a lancé Scholes, clairement peu impressionné par l'aveu public du défenseur. C'est un manque de respect envers ton staff, c'est un manque de respect envers ton manager. Si l'un de tes joueurs disait ça, putain, tu le ferais venir le lundi matin, non ? “Qu'est-ce que tu veux dire par là ?” »

    La frustration du légendaire meneur de jeu met en lumière un manque de responsabilité perçu au sein de l'organisation actuelle, laissant entendre que de tels commentaires n'auraient jamais été tolérés à l'époque de Sir Alex Ferguson.

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  • Bruno FernandesGetty Images

    Fernandes revient sur des défaillances bien connues

    Malgré le souhait de Scholes que le capitaine reste discret, Fernandes a affirmé que Manchester United répétait les mêmes erreurs qui avaient plombé sa campagne précédente, alors que le mandat permanent de Michael Carrick a commencé de façon cauchemardesque.

    La star portugaise a livré une analyse détaillée des difficultés de l'équipe lors de son interview d'après-match avec TNT Sports. « Les mêmes erreurs que la saison dernière, à chaque match à l'extérieur on leur laisse trop le ballon, a-t-il déclaré. Lors des 20 premières minutes, le gardien était celui qui a eu le plus de ballons touchés. Nous devions presser davantage, être plus agressifs, et encore une fois nous devons travailler les phases arrêtées et ne pas encaisser ce type de buts. »

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