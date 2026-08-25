Getty Images Sport
Traduit par
« Tais-toi et sois intelligent » : « idiot », Julian Alvarez vivement critiqué au sujet du feuilleton de son transfert à l'Atletico Madrid, alors qu'Arsenal envisage une offre de 50 millions de livres sterling
Dugarry fustige le comportement d’Alvarez
Alvarez a été qualifié d’« idiot » après ses tentatives très médiatisées de forcer un transfert de l’Atletico Madrid vers Barcelone cet été. L’international argentin, qui a publiquement affiché son désir de rejoindre le géant catalan pendant la Coupe du monde, a vu sa relation avec les Colchoneros se dégrader rapidement.
Dugarry, champion du monde avec la France, a été l’un des critiques les plus virulents de la stratégie du joueur de 26 ans, remettant en cause à la fois son professionnalisme et les conseils de ses représentants.
Dugarry a déclaré à RMC : « Le joueur et son entourage sont des idiots. Comment peut-on déclarer : “Je veux quitter le club” ? Il est stupide ou quoi ? La meilleure façon de partir, ce n’est pas de faire ça. Tais-toi, sois modeste, sois intelligent dans ta communication. Tu n’as pas vu ce qui s’est passé avec Griezmann ? Tu ne connais pas tes dirigeants ? Tu ne connais pas tes supporters ? Un joueur qui veut partir doit être autorisé à partir. »
- Getty Images
Les supporters se retournent contre l’Argentin
La situation a atteint un point de rupture lors du récent match nul 2-2 de l'Atletico contre Villarreal au Riyadh Air Metropolitano. Alvarez, qui entretenait jusque-là une relation forte avec les supporters, a été accueilli par un concert de sifflets et de huées de la part du public local.
Des informations indiquent que l'Atletico Madrid se retrouve dans une situation compliquée, alors que la majorité des supporters du club ont hué l'Argentin avant, pendant et après le match. Il a même été conseillé à l'attaquant par le club de se diriger seul directement vers le tunnel menant aux vestiaires après le coup de sifflet final afin d'éviter une nouvelle confrontation avec les tribunes.
Arsenal apparaît comme une porte de sortie
Si Alvarez reste déterminé à rejoindre le Camp Nou, l'Atlético de Madrid demeure inflexible dans son refus de vendre à un rival direct en Liga. Cependant, le club aurait ouvert la porte à un transfert en Premier League, Arsenal apparaissant comme le principal prétendant.
Arsenal est actuellement à la recherche de renforts offensifs, et le possible départ de Gabriel Martinelli pourrait fournir les fonds nécessaires ainsi qu'une place dans l'effectif pour faciliter un accord pour l'Argentin. Malgré les appels du pied publics de l'attaquant à Barcelone, qui ont notamment inclus des « j'aime » sur des publications sur les réseaux sociaux le montrant avec un maillot blaugrana, Arsenal reste convaincu qu'un retour en Premier League peut le séduire.
- Getty Images
L’impasse demeure à l’approche de la date limite
À l’approche de la date limite du mercato, le président de l’Atletico de Madrid, Enrique Cerezo, et le directeur général Miguel Angel Gil s’en tiennent à leurs « lignes rouges ». Le club est contrarié qu’Alvarez estime qu’ils n’ont pas respecté une promesse faite en février concernant son départ, mais il ne se laissera pas forcer à conclure avec Barcelone un transfert à prix cassé.
L’équipe de Hansi Flick continue de suivre la situation de très près, en espérant que l’insistance du joueur finira par pousser l’Atletico à assouplir sa position. Cependant, la réalité financière à Madrid signifie qu’un transfert vers Arsenal pourrait être la seule solution viable pour toutes les parties concernées.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles