Alvarez a été qualifié d’« idiot » après ses tentatives très médiatisées de forcer un transfert de l’Atletico Madrid vers Barcelone cet été. L’international argentin, qui a publiquement affiché son désir de rejoindre le géant catalan pendant la Coupe du monde, a vu sa relation avec les Colchoneros se dégrader rapidement.

Dugarry, champion du monde avec la France, a été l’un des critiques les plus virulents de la stratégie du joueur de 26 ans, remettant en cause à la fois son professionnalisme et les conseils de ses représentants.

Dugarry a déclaré à RMC : « Le joueur et son entourage sont des idiots. Comment peut-on déclarer : “Je veux quitter le club” ? Il est stupide ou quoi ? La meilleure façon de partir, ce n’est pas de faire ça. Tais-toi, sois modeste, sois intelligent dans ta communication. Tu n’as pas vu ce qui s’est passé avec Griezmann ? Tu ne connais pas tes dirigeants ? Tu ne connais pas tes supporters ? Un joueur qui veut partir doit être autorisé à partir. »