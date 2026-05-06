L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Stewart Robson, a vivement critiqué Mikel Arteta, jugeant son attitude sur le banc « pathétique ». Cette critique a été formulée lors du match décisif de Ligue des champions entre les Gunners et l’Atlético de Madrid, que les Londoniens ont remporté 1-0 (2-1 sur l’ensemble des deux manches) pour se qualifier pour la finale. Malgré ce succès, Arteta a souvent été vu au bord de sa zone technique, semblant presque mettre un pied sur la pelouse pour influencer le jeu.

Robson, qui a passé six ans à Highbury en tant que joueur, n’a pas été impressionné par les gestes incessants de l’Espagnol ni par sa proximité avec la pelouse. Alors que la tension montait durant cette rencontre européenne, le consultant a estimé que l’implication excessive d’Arteta dans chaque action constituait davantage une distraction qu’un atout pour son équipe.



