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« Taclez-le en même temps ! » : les gesticulations de Mikel Arteta sur la ligne de touche ont été qualifiées de « pathétiques » par une ancienne star d’Arsenal, alors que le technicien des Gunners a failli entrer sur la pelouse
Robson critique ouvertement le comportement d'Arteta
L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Stewart Robson, a vivement critiqué Mikel Arteta, jugeant son attitude sur le banc « pathétique ». Cette critique a été formulée lors du match décisif de Ligue des champions entre les Gunners et l’Atlético de Madrid, que les Londoniens ont remporté 1-0 (2-1 sur l’ensemble des deux manches) pour se qualifier pour la finale. Malgré ce succès, Arteta a souvent été vu au bord de sa zone technique, semblant presque mettre un pied sur la pelouse pour influencer le jeu.
Robson, qui a passé six ans à Highbury en tant que joueur, n’a pas été impressionné par les gestes incessants de l’Espagnol ni par sa proximité avec la pelouse. Alors que la tension montait durant cette rencontre européenne, le consultant a estimé que l’implication excessive d’Arteta dans chaque action constituait davantage une distraction qu’un atout pour son équipe.
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Demandes d'intervention physique
Face à l’animation constante d’Arteta sur son banc, la frustration de Robson a atteint son paroxysme. L’ancienne star des Gunners a même suggéré qu’un joueur devrait intervenir physiquement pour empêcher l’entraîneur de pénétrer sur la pelouse. Ses propos relancent un débat croissant sur la liberté dont devraient disposer les techniciens en dehors de leur zone technique.
« Si je courais sur le côté, je m'assurerais de le devancer. Je taclerais le ballon et je le taclerais en même temps », a déclaré Robson alors qu'il commentait le match aux États-Unis pour ESPNFC. Cette critique sévère reflétait l'opinion selon laquelle l'intensité de l'entraîneur d'Arsenal dépasse souvent les limites, frôlant la tricherie ou l'ingérence inutile auprès des arbitres et des joueurs adverses.
Polémique sur ESPNFC autour des excentricités d’Arteta
Les remarques cinglantes de Robson ont éclaté dans le cadre d’un débat animé sur la chaîne ESPNFC aux États-Unis. Le polémiste Dan Thomas a ouvert les hostilités en suggérant qu’un entraîneur adverse pourrait un jour vouloir en venir aux mains avec Arteta, tant ses excès sur la touche exaspèrent.
Le commentateur Craig Burley a tenté de rétablir l’équilibre en rappelant que Diego Simeone se comportait parfois tout aussi « mal » sur la touche, mais Thomas a enfoncé le clou en affirmant qu’Arteta avait même « surpassé Simeone » dans les dernières minutes du match. C’est dans ce contexte tendu que Robson a lancé son attaque, manifestant sa frustration face à la présence constante de l’entraîneur d’Arsenal au bord du terrain.
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Robson persiste dans ses railleries alors qu'Arsenal se hisse en finale
Robson a apporté son soutien à Thomas et a poursuivi sa critique de l’entraîneur d’Arsenal. Il a jugé l’intensité d’Arteta « purement égocentrique », remettant en question ses motivations : « Quel est le rôle d’un entraîneur sur la touche ? Il est censé diriger le match, il est censé donner des instructions », a fait valoir Robson. Il a ajouté que le comportement d’Arteta n’était qu’une mise en scène, ajoutant : « Tout ce qu’Arteta fait, je pense qu’il le fait pour lui-même : “Regardez-moi, je suis génial, je dirige ce club, je fais ceci, je fais cela… C’est tout simplement pathétique.” »
Ces critiques ne devraient guère perturber Arteta, qui savoure une étape historique pour le club. Son objectif principal reste de mener Arsenal vers sa deuxième finale de Ligue des champions, la première depuis 2006. En attendant de connaître le vainqueur du duel entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, l’entraîneur espagnol est à deux doigts d’offrir au club son premier titre continental.