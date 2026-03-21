Tacconi : « À la Juventus, Alisson n'est pas mauvais, mais il ne faut pas exclure de faire confiance à Di Gregorio »

Stefano Tacconi, ancien gardien de but de la Juventus et de l'équipe nationale, s'exprime, comme on peut le lire sur Gazzetta.it, sur la situation des gardiens au sein de l'actuelle équipe de la Juve, en abordant également les choix que les Bianconeri devront faire sur le marché des transferts.





Est-il juste de retirer sa place de titulaire à Di Gregorio ?

« À mon avis, il faut une période de réflexion, puis nous verrons ce qui se passera à long terme. Au début, Di Gregorio n’a pas eu de problèmes car l’équipe marchait bien, mais il a eu la malchance que la Juve connaisse un passage à vide particulier et lui aussi en a assez souffert. »





Pensez-vous que les choses puissent changer d’ici la fin du championnat ?

« Je ne sais pas, attendons de voir si les choses peuvent s’arranger. Bien sûr, cela dépend aussi des intentions du club : je lis beaucoup de noms de gardiens associés à la Juve, mais je ne pense pas que le club puisse dépenser plus que ça. »



