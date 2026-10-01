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Zinedine ZidaneGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Tacchinardi : « Zidane grand entraîneur ? Même pas avec une boule de cristal. Mancini a un poison sur lui »

Juventus FC
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L’ancien milieu de la Juve parle des deux entraîneurs qui s’affronteront demain soir dans France-Italie

Alessio Tacchinardi, ancien milieu de terrain de la Juventus et de l’Italie, parle de Zinedine Zidane, son coéquipier à l’époque de la Juventus et actuel sélectionneur de la France, adversaire de l’Italie demain soir à Paris en Ligue des nations : « Si je m’attendais à ce que Zizou devienne un grand entraîneur ? Jamais, jamais, zéro, même pas avec une boule de cristal. Et je mets tous mes coéquipiers à la Juve au défi de dire le contraire, c’est-à-dire que Zizou serait devenu non pas un grand, mais un super entraîneur. Honnêtement, j’espérais le voir à la Juve mais il a cet amour pour l’équipe de France qui l’a conduit à devenir sélectionneur. Et l’avoir sur le banc est une valeur ajoutée pour les joueurs ».


Tacchinardi poursuit : « Qui je retrouve en lui parmi les entraîneurs que j’ai eus à Turin ? Je dirais Ancelotti pour la manière dont il vit le match sur le banc. Lippi aussi savait construire une grande relation avec les joueurs, mais, par rapport à Carlo et à Zizou, en match il était plus... “exubérant” ».

  • Enfin, Tacchinardi parle aussi de Roberto Mancini, le sélectionneur de l’Italie : « Pourquoi Mancini est-il l’homme qu’il faut pour nous ramener au plus haut niveau ? Je vais être sincère, j’avais des doutes liés au fait qu’il ait eu un peu le ventre plein après être allé entraîner dans certains pays. J’ai changé d’avis quand je l’ai vu en Turquie, à Bursa, dans l’interview réalisée juste après la fin du match : il avait en lui un venin qui montrait à quel point il était encore en colère pour ce qui s’était passé après le match contre la Belgique. Il était évident qu’il n’avait pas apprécié les attaques visant ses joueurs. Et de nos jours, il est fondamental que l’entraîneur parvienne à transmettre ce venin aux joueurs. En plus, je crois que Mancini est l’homme qu’il faut parce qu’il a toujours fait bien jouer ses équipes, ce qui ne gâche certainement rien... Mais je le répète, quand on a encore cette chose-là en soi, on peut encore apporter quelque chose de grand au football ».

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