Alessio Tacchinardi, ancien milieu de terrain de la Juventus et de l’Italie, parle de Zinedine Zidane, son coéquipier à l’époque de la Juventus et actuel sélectionneur de la France, adversaire de l’Italie demain soir à Paris en Ligue des nations : « Si je m’attendais à ce que Zizou devienne un grand entraîneur ? Jamais, jamais, zéro, même pas avec une boule de cristal. Et je mets tous mes coéquipiers à la Juve au défi de dire le contraire, c’est-à-dire que Zizou serait devenu non pas un grand, mais un super entraîneur. Honnêtement, j’espérais le voir à la Juve mais il a cet amour pour l’équipe de France qui l’a conduit à devenir sélectionneur. Et l’avoir sur le banc est une valeur ajoutée pour les joueurs ».





Tacchinardi poursuit : « Qui je retrouve en lui parmi les entraîneurs que j’ai eus à Turin ? Je dirais Ancelotti pour la manière dont il vit le match sur le banc. Lippi aussi savait construire une grande relation avec les joueurs, mais, par rapport à Carlo et à Zizou, en match il était plus... “exubérant” ».