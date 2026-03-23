Tacchinardi : « Le petit cirque autour des penalties pourrait coûter la Ligue des champions à la Juventus »

Alessio Tacchinardi, ancien milieu de terrain de la Juventus et actuel commentateur, revient dans l'émission « Pressing », diffusée sur les chaînes Mediaset, sur l'épisode du penalty que Manuel Locatelli s'est fait arrêter lorsdumatch Juve-Sassuolo samedi soir : « Si Tacchinardi avait tiré un penalty à la Juve, on aurait eu un problème. Si Locatelli tire un penalty à la Juventus, aujourd'hui on a un problème. Mais si Locatelli est le tireur de penalty, on ne peut pas, à chaque fois qu’il y a un penalty, voir Vlahovic prendre le ballon, le passer à Yildiz, puis le repasser à Vlahovic. Locatelli qui regarde derrière, le joueur qui doit tirer le penalty doit avoir une sérénité totale », rapporte TuttoJuve.com.



