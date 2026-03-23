Alessio Tacchinardi, ancien milieu de terrain de la Juventus et actuel commentateur, revient dans l'émission « Pressing », diffusée sur les chaînes Mediaset, sur l'épisode du penalty que Manuel Locatelli s'est fait arrêter lorsdumatch Juve-Sassuolo samedi soir : « Si Tacchinardi avait tiré un penalty à la Juve, on aurait eu un problème. Si Locatelli tire un penalty à la Juventus, aujourd'hui on a un problème. Mais si Locatelli est le tireur de penalty, on ne peut pas, à chaque fois qu’il y a un penalty, voir Vlahovic prendre le ballon, le passer à Yildiz, puis le repasser à Vlahovic. Locatelli qui regarde derrière, le joueur qui doit tirer le penalty doit avoir une sérénité totale », rapporte TuttoJuve.com.
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Tacchinardi : « Le petit cirque autour des penalties pourrait coûter la Ligue des champions à la Juventus »
Tacchinardi poursuit : « À l'époque où j'étais là et où il y avait des penalties, il y avait des légendes comme Zidane, Nedved, Ibrahimovic, mais personne n'osait se présenter devant le point de penalty parce qu'il y avait Alessandro Del Piero. Si Vlahovic parle à Yildiz, et Yildiz à Locatelli, on n'y comprend plus rien ; il faut le dire avant le match. Locatelli a toujours pris ses responsabilités, il l'a fait avec Venise, donc il sait tirer, mais assez de ces petits jeux. Spalletti doit clarifier les choses avant le match et ce petit jeu-là pourrait coûter la Ligue des champions à la Juventus ».