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Alessio Tacchinardi of Juventus is tackled by Flavio Conceicao of Real MadridGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Tacchinardi : « Il y a un joueur qui incarne le véritable esprit de la Juventus, mais il joue peu »

Juventus FC
F. Gatti
A. Tacchinardi
Serie A

L’ancien milieu de terrain de la Juventus s’exprime

Alessio Tacchinardi, ancien milieu de terrain de la Juventus et aujourd’hui consultant, évoque la Juventus actuelle et certains de ses joueurs dans un entretien accordé à Tuttosport : « Mes critiques s’adressent aux joueurs, pas à Spalletti. Avec tout le respect que je leur dois, ils doivent donner davantage. Ils doivent repartir des vingt dernières minutes, pendant lesquelles ils ont joué avec une tout autre hargne. Ensuite, on pourra peut-être parler de tactique… »


Sur Kolo Muani : « Je l’ai critiqué parce qu’il a fait un mauvais match sur le plan technique. Mais Randal n’est pas un avant-centre, et l’intégrer à cette Juventus, compte tenu de sa façon de jouer, est extrêmement difficile. Le Français n’occupe jamais la surface. Et quand les défenses sont en place, il peine et s’impatiente. Un conseil : qu’il joue avec plus de légèreté, sinon on a l’impression de revoir Openda et David. Leurs maillots pesaient une tonne. »

  • La mentalité de la Juventus : « J’ai le sentiment que, malheureusement, ils sont peu nombreux à avoir cette mentalité. Le problème, c’est qu’on pense à la façon dont jouait ma Juve, ou peut-être à celle des neuf Scudetti. On est tous habitués à ça, mais une partie de cet esprit s’est perdue au fil des ans et on peut perdre de vue la réalité du contexte. Certes, certains tiennent bon, mais ils jouent peu. »


    « Qui ? Federico Gatti. J’ai le sentiment qu’il incarne le caractère de la Juventus : il est bourru, dans le bon sens du terme. Il est dur au mal et galvanise les gens. Il galvanise aussi ses coéquipiers. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas, mais il me semble être de ceux qui peuvent entraîner les autres. S’ils sont peu nombreux, qu’ils soient au moins sur le terrain. »


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