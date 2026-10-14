Tacchinardi : « Il y a un joueur qui incarne le véritable esprit de la Juventus, mais il joue peu »

Alessio Tacchinardi, ancien milieu de terrain de la Juventus et aujourd’hui consultant, évoque la Juventus actuelle et certains de ses joueurs dans un entretien accordé à Tuttosport : « Mes critiques s’adressent aux joueurs, pas à Spalletti. Avec tout le respect que je leur dois, ils doivent donner davantage. Ils doivent repartir des vingt dernières minutes, pendant lesquelles ils ont joué avec une tout autre hargne. Ensuite, on pourra peut-être parler de tactique… »





Sur Kolo Muani : « Je l’ai critiqué parce qu’il a fait un mauvais match sur le plan technique. Mais Randal n’est pas un avant-centre, et l’intégrer à cette Juventus, compte tenu de sa façon de jouer, est extrêmement difficile. Le Français n’occupe jamais la surface. Et quand les défenses sont en place, il peine et s’impatiente. Un conseil : qu’il joue avec plus de légèreté, sinon on a l’impression de revoir Openda et David. Leurs maillots pesaient une tonne. »