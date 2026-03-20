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Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere

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Tacchinardi à propos de Bernardo Silva à la Juventus : « C'est un joueur de haut niveau. Spalletti ne s'acharne que sur ce genre de transferts. »

La Juventus est bien décidée à tenter de faire venir à Turin, en libre transfert, le meneur de jeu portugais Bernardo Silva, dont le contrat avec Manchester City arrive à expiration. Les contacts avec son agent, Jorge Mendes, se poursuivent malgré les exigences financières élevées – tout à fait légitimes – qu’il met sur la table des négociations.


Mais au-delà de l'aspect financier, certains analysent l'impact qu'un tel joueur pourrait avoir sur l'univers de la Juventus. Parmi eux, l'ancien milieu de terrain Alessio Tacchinardi qui, dans les pages de Il Bianconero, non seulement adhère à cette possibilité (« C'est un joueur de haut niveau »), mais espère que tous les recrutements de la saison prochaine seront du même calibre.


  • BERNARDO SILVA, UN JOUEUR DE HAUT NIVEAU

    Il faut bien sûr aussi des idées, mais Bernardo Silva est un joueur d'un tout autre niveau. On le voit bien : tout comme Modric cette année face à Milan, il est d'un tout autre niveau. C'est le cas quand il a le ballon : il ne se laisse jamais déstabiliser, il trouve toujours la bonne solution et est toujours à l'aise sur le terrain.

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  • AVEC LUI, ON NE DIRA JAMAIS « MAIS IL DOIT S'ADAPTER »

    « Si Bernardo Silva rejoint la Juve, on ne dira certainement pas fin novembre : “Mais il doit encore s’adapter”, car ce sont de bons joueurs, et quand ils sont bons, ils le sont partout. »

  • SPALLETTI ET MARTELLI NE S'INTÉRESSENT QU'AUX JOUEURS DE HAUT NIVEAU

    « C'est un bon joueur, et j'espère donc que la Juventus ira de l'avant et que Spartelli ne s'intéressera qu'à des joueurs de haut niveau »



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