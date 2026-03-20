Tacchinardi à propos de Bernardo Silva à la Juventus : « C'est un joueur de haut niveau. Spalletti ne s'acharne que sur ce genre de transferts. »

La Juventus est bien décidée à tenter de faire venir à Turin, en libre transfert, le meneur de jeu portugais Bernardo Silva, dont le contrat avec Manchester City arrive à expiration. Les contacts avec son agent, Jorge Mendes, se poursuivent malgré les exigences financières élevées – tout à fait légitimes – qu’il met sur la table des négociations.





Mais au-delà de l'aspect financier, certains analysent l'impact qu'un tel joueur pourrait avoir sur l'univers de la Juventus. Parmi eux, l'ancien milieu de terrain Alessio Tacchinardi qui, dans les pages de Il Bianconero, non seulement adhère à cette possibilité (« C'est un joueur de haut niveau »), mais espère que tous les recrutements de la saison prochaine seront du même calibre.



