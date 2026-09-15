Taarabt raconte tout sur l’AC Milan : « Les mains au cou de Kaká, les nuits à l’Hollywood, les cris d’Abate »

Adel Taarabt, ancien de l’AC Milan et du Genoa, qui a annoncé il y a quelques jours mettre un terme à sa carrière, a raconté, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, quelques anecdotes sur son expérience à l’AC Milan.





Son expérience à l’AC Milan, prêté six mois en 2014, sans être ensuite conservé définitivement

« Inzaghi ne voulait pas me garder. C’est simple. À cette période, j’avais été le meilleur, avec quatre buts et deux passes décisives. Et je le dis avec tout le respect que j’ai pour Robinho, Kaká et Balotelli, qui étaient des joueurs très forts. Seedorf m’appréciait. Nous avions une relation presque père-fils. Je me souviens encore aujourd’hui de mes débuts en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid : à l’aller, j’avais fait un match merveilleux. Je pensais être confirmé, mais ça ne s’est pas passé comme ça et je suis tombé en dépression. Avec mon transfert manqué au PSG, ce sont les deux grands regrets que je traîne derrière moi. »





Le talent et le caractère difficile

« Personne ne m’a jamais vu à l’entraînement. Je faisais des sombreros, des virgules, des doubles contacts. Je rendais fou Mexès. Balotelli me comparait même à Neymar. Ensuite, c’est vrai : pendant les matches, j’envoyais promener les entraîneurs s’ils me remplaçaient quand je ne voulais pas. Mais j’ai toujours été bon et gentil. Et puis, en dehors du terrain, je m’amusais… Restaurants et boîtes de nuit. À Milan, après les matches du dimanche, on allait à l’Hollywood. Là, on rencontrait aussi tous les joueurs des autres équipes. C’était amusant. »







