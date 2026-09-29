« Diego Moreira est un ami. Je l’ai connu à Benfica et il parle aussi marocain, grâce au compagnon de sa mère. Je lui ai parlé avant qu’il signe pour l’AC Milan. Je lui ai dit : "Diego, tu vas dans un grand club. Tu dois avoir les épaules larges parce que la pression est énorme". Il savait déjà tout cela. C’est un garçon humble, toujours souriant. Pendant son temps libre, il aime danser et puis ces petites tresses le rendent unique. »

« C’est un ailier droit, il a une intensité incroyable et peut couvrir tout son couloir. Avec Amorim, il ne peut que progresser. Son doublé contre la Lazio n’a été qu’un avant-goût de ce que verront les supporters milanais. Il est fort, je vous l’assure. »