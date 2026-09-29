L’ancien meneur de jeu du Milan et du Maroc Adel Taarabt a accordé un long entretien à la Gazzetta dello Sport pour parler de son expérience à l’AC Milan, de l’équipe actuelle entraînée par Ruben Amorim et de son passé, non seulement italien, mais aussi dans le monde du football.
Taarabt : « Balotelli me comparait à Neymar, j’ai mis les mains au cou de Kakà. C’est Inzaghi qui ne voulait pas me garder, Amorim est comme Gasperini »
AMORIM entraîneur de haut niveau
« Je connais Amorim depuis l’époque de Benfica, même si nous n’avons jamais joué ensemble. C’est un entraîneur de premier plan : il a beaucoup de classe et il est très direct. S’il doit écarter quelqu’un du groupe, il le fait sans problème. Il dit ce qu’il pense. Avant qu’il ne signe avec Milan, j’avais aussi entendu parler d’un possible retour à Benfica. Tôt ou tard, à mon avis, il l’entraînera. Je le compare un peu à Gasperini, pour lui le collectif passe avant l’individu. »
MOREIRA
« Diego Moreira est un ami. Je l’ai connu à Benfica et il parle aussi marocain, grâce au compagnon de sa mère. Je lui ai parlé avant qu’il signe pour l’AC Milan. Je lui ai dit : "Diego, tu vas dans un grand club. Tu dois avoir les épaules larges parce que la pression est énorme". Il savait déjà tout cela. C’est un garçon humble, toujours souriant. Pendant son temps libre, il aime danser et puis ces petites tresses le rendent unique. »
« C’est un ailier droit, il a une intensité incroyable et peut couvrir tout son couloir. Avec Amorim, il ne peut que progresser. Son doublé contre la Lazio n’a été qu’un avant-goût de ce que verront les supporters milanais. Il est fort, je vous l’assure. »
GONCALO RAMOS
« Ramos ? Un autre grand ami. Je ne lui ai pas parlé dernièrement, mais il est fort. Même si je ne sais pas si c’est un vrai numéro 9. Avec Benfica B, il jouait sur un côté, prenait le ballon et partait. C’était un cheval. À Milan, j’ai l’impression qu’il a du mal dans le travail dos au but. Il peut jouer en soutien de l’attaquant, mais il se donne à fond pour l’équipe. Contre la Juventus, il est resté trop seul dans la surface, mais je pense qu’avec le temps, Amorim réussira à le mettre en valeur ».
MODRIC m’appelait Zizou
« J’ai joué avec Modric ? Oui, et il m’appelait “Zizou”. J’avais 18 ans et, un jour, Luka m’a dit que j’étais similaire à Zidane par ma manière de jouer. Dit par un futur Ballon d’Or, ça fait un certain effet. »
LE DÉPART DE L’AC MILAN
« Mon absence de rachat en 2014 ? Inzaghi ne voulait pas me garder. C’est simple. À cette période, j’avais été le meilleur, avec quatre buts et deux passes décisives. Et je le dis avec tout le respect que je dois à Robinho, Kakà et Balotelli, qui étaient des joueurs très forts. Seedorf m’estimait. Nous avions une relation presque de père à fils.
Je me souviens encore aujourd’hui de mes débuts en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid : au match aller, j’ai livré un match merveilleux. Je pensais être reconduit, mais cela ne s’est pas passé ainsi et je suis tombé en dépression. Avec mon transfert avorté au PSG, ce sont les deux grands regrets que je traîne encore derrière moi »
CARACTÈRE DIFFICILE ?
Personne ne m’a jamais vu à l’entraînement. Je faisais des sombreros, des passements de jambes, des doubles contacts. Je rendais Mexès fou. Balotelli me comparait même à Neymar. Et puis c’est vrai : pendant les matches, j’envoyais balader les entraîneurs s’ils me remplaçaient alors que je ne le voulais pas. Mais j’ai toujours été bon et gentil. Et puis, en dehors du terrain, je m’amusais… Restaurants et boîtes de nuit. À Milan, après les matches du dimanche, on allait à l’Hollywood. Là, on croisait aussi tous les joueurs des autres équipes. C’était amusant
Les mains au cou de Kakà et les disputes avec Abate
« C’est vrai qu’un jour il a mis les mains au cou de Kaká ? C’était un exercice, attaque contre défense. Je n’ai pas passé le ballon à Ricky et il s’est mis à me hurler dessus pendant plusieurs minutes. Il ne s’arrêtait pas. À un certain moment, je lui ai mis les mains au cou. J’ai perdu la tête pendant une seconde. À la fin, on s’est excusés l’un envers l’autre.
Il parlait tout le temps. Parfois, Seedorf me faisait jouer ailier droit et Abate était le latéral. Il n’arrêtait pas de me casser les pieds : “Va par ici, va par là, attaque, défends…”. À un certain moment, j’ai perdu patience et je lui ai dit : “Tais-toi !”. Il n’avait rien contre moi, mais sur le terrain il était vraiment lourd. Ignazio reste malgré tout une personne extraordinaire »
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