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« T'es une légende » : un message lié au « Spygate » a fuité dans l'affaire de Southampton, qui a coûté aux Saints une chance d'accéder à la Premier League
La pression exercée sur les jeunes joueurs mise en lumière
Le rapport de la commission d’arbitrage, qui a rejeté l’appel de Southampton, souligne la forte pression subie par les jeunes employés lors du scandale du « Spygate ». William Salt, le stagiaire surpris en train de filmer l’entraînement de Middlesbrough depuis l’ombre d’un arbre, a confié à la commission craindre pour son avenir au club.
« Je n'avais pas vraiment le choix et on ne m'a pas donné la possibilité de refuser. J'étais stagiaire et je faisais ce qu'on me disait », a-t-il expliqué. Un autre analyste a confirmé cette atmosphère, rappelant qu'un collègue avait déjà été licencié plus tôt dans la saison, ce qui entretenait un climat de peur au sein du personnel.
L’enquête a également exhumé un message envoyé à Salt après une « mission » réussie contre Oxford United en décembre : « T’es une légende. Le manager a adoré ! » Malgré ces félicitations, Southampton a reconnu avoir enfreint les règles sur la surveillance systématique des adversaires.
La commission n’a guère été impressionnée par la défense initiale de Southampton, qualifiant l’opération d’espionnage de « plan élaboré et déterminé » approuvé au plus haut niveau de l’encadrement.
Eckert conserve le soutien du propriétaire
Malgré la tempête, l’entraîneur principal, Eckert, a reçu un vote de confiance public de la part du propriétaire de Southampton, Dragan Solak. Dans une vidéo de huit minutes, le manager allemand a présenté ses excuses et assumé sa part de responsabilité dans cette débâcle. « Je tiens à m’excuser pour tout ce qui s’est passé. Je reconnais mes torts car, en tant qu'entraîneur principal, j'en suis responsable », a déclaré Eckert. Il a ajouté : « Je suis un jeune entraîneur, j'ai commis une erreur et j'en assume l'entière responsabilité. »
Solak a réaffirmé sa confiance envers son jeune entraîneur, estimant que de telles erreurs sont inévitables dans le parcours d’un technicien et rappelant que d’autres grands championnats européens font preuve de plus de patience. « C’est un leader extrêmement talentueux qui mérite une seconde chance », a conclu le propriétaire des Saints.
Tentatives de tromperie et de dissimulation
Le rapport détaille aussi comment le club a tenté de couvrir l’opération d’espionnage une fois celle-ci rendue publique. Le directeur général, Phil Parsons, aurait induit l’enquête en erreur en affirmant qu’aucune vidéo n’avait été enregistrée ni partagée.
En interne, il a même été proposé de retoucher les photos officielles du club, dont celles du « Manager du mois », pour effacer toute trace de Salt. Les enquêteurs ont toutefois établi qu’Eckert avait continué à recevoir des analyses tactiques issues des vidéos illicites, y compris après l’incident de Middlesbrough.
Les conclusions de la commission estiment que la tromperie dépassait la simple omission. Les motifs écrits précisent que Parsons a soutenu que le stagiaire « n’avait reçu d’instructions d’aucun membre de la direction du club », une version que la commission a jugée inexacte.
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L'intégrité du comité est remise en question.
Southampton a depuis exprimé ses regrets concernant ces agissements, déclarant : « Le club reconnaît que certains aspects de notre réaction initiale à la situation n’ont pas fait l’objet de l’attention qu’ils méritaient à l’époque. Avec le recul, nous aurions souhaité que cette affaire soit gérée différemment dès le départ. »
Tout en reconnaissant ses propres manquements, le club a riposté en remettant en cause l’impartialité du comité d’arbitrage. Il a souligné les liens historiques entre deux membres du comité et Middlesbrough, le club qui l’a finalement remplacé lors de la finale des barrages.
David Winnie a brièvement porté le maillot de Boro il y a plusieurs décennies, tandis que Lydia Banerjee exerce au sein d’un cabinet d’avocats ayant déjà représenté le club de Teesside. Selon les Saints, ces liens « soulèvent des questions légitimes sur la cohérence, la perception et les normes d’indépendance ».