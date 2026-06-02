Le rapport de la commission d’arbitrage, qui a rejeté l’appel de Southampton, souligne la forte pression subie par les jeunes employés lors du scandale du « Spygate ». William Salt, le stagiaire surpris en train de filmer l’entraînement de Middlesbrough depuis l’ombre d’un arbre, a confié à la commission craindre pour son avenir au club.

« Je n'avais pas vraiment le choix et on ne m'a pas donné la possibilité de refuser. J'étais stagiaire et je faisais ce qu'on me disait », a-t-il expliqué. Un autre analyste a confirmé cette atmosphère, rappelant qu'un collègue avait déjà été licencié plus tôt dans la saison, ce qui entretenait un climat de peur au sein du personnel.

L’enquête a également exhumé un message envoyé à Salt après une « mission » réussie contre Oxford United en décembre : « T’es une légende. Le manager a adoré ! » Malgré ces félicitations, Southampton a reconnu avoir enfreint les règles sur la surveillance systématique des adversaires.

La commission n’a guère été impressionnée par la défense initiale de Southampton, qualifiant l’opération d’espionnage de « plan élaboré et déterminé » approuvé au plus haut niveau de l’encadrement.



