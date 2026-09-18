Selon Marca, le gardien de Barcelone Joan Garcia a passé des examens médicaux jeudi matin après avoir ressenti une gêne au genou droit lors de la victoire de mercredi contre le Racing Santander. Le portier catalan a contracté ce problème en glissant sur la pelouse mouillée alors qu'il récupérait un ballon derrière son but sous une pluie battante.

Bien qu'il ait terminé la première période, ce mouvement maladroit l'a contraint à sortir à la mi-temps par précaution.

Wojciech Szczesny est sorti du banc pour le remplacer en seconde période.