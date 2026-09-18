Sergio Ros
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« Szczesny ou Livakovic ? » Une blessure relance le feuilleton du gardien de but du FC Barcelone pour Hansi Flick
Garcia souffre d’un coup au genou après avoir glissé sous la pluie au Camp Nou
Selon Marca, le gardien de Barcelone Joan Garcia a passé des examens médicaux jeudi matin après avoir ressenti une gêne au genou droit lors de la victoire de mercredi contre le Racing Santander. Le portier catalan a contracté ce problème en glissant sur la pelouse mouillée alors qu'il récupérait un ballon derrière son but sous une pluie battante.
Bien qu'il ait terminé la première période, ce mouvement maladroit l'a contraint à sortir à la mi-temps par précaution.
Wojciech Szczesny est sorti du banc pour le remplacer en seconde période.
- Sergio Ros
Les examens médicaux écartent une blessure grave pour le gardien de but
Les premiers examens effectués au centre d'entraînement ont rassuré le staff médical du FC Barcelone en écartant une blessure grave. Le club a confirmé que la gêne se situe au genou droit, et non à la jambe gauche qui avait nécessité une intervention chirurgicale la saison dernière.
Cependant, sa disponibilité pour le choc de samedi contre Séville reste incertaine.
« Le joueur de l'équipe première Joan Garcia ressent une légère gêne au genou droit. Sa disponibilité dépendra de l'évolution de la blessure », indique le communiqué officiel du club.
Flick face à un dilemme dans les buts au Sanchez-Pizjuan
Avec seulement 48 heures entre les examens et le coup d’envoi au Ramon Sanchez Pizjuan, l’entraîneur Hansi Flick est confronté à un choix tactique délicat. Connu pour refuser de précipiter le retour des joueurs à l’approche des trêves internationales, Flick a peu de chances de prendre des risques inutiles avec Garcia.
Le technicien allemand doit décider s’il s’appuie une nouvelle fois sur Szczesny ou s’il se tourne vers la recrue estivale Dominik Livakovic.
Le numéro 1 croate Livakovic attend toujours de faire ses débuts officiels sous les couleurs blaugrana.
- Sergio Ros
Décision imminente à l’approche de la trêve internationale
Barcelone procédera à une dernière évaluation physique lors de sa dernière séance d'entraînement avant de se rendre en Andalousie. Si Garcia est ménagé, il disposera de trois semaines complètes pour récupérer pendant la prochaine trêve internationale.
Szczesny reste à l'heure actuelle le favori pour débuter après son entrée en cours de match contre le Racing.
Flick précisera l'identité de son gardien titulaire lors de son passage devant les médias vendredi, à la veille du match.
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