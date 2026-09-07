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Sydney FC recrute le jeune espoir de Manchester United James Overy, alors que l’adolescent vise une percée chez l’Australie
Manchester City s’offre un adolescent
Sydney s’est attaché les services d’Overy, arrière droit de 18 ans, en provenance de l’académie de United, avec un contrat de trois ans. Finaliste de la dernière édition de l’A-League Men, le club a bouclé l’opération pour un montant non divulgué, les géants de Premier League ayant inséré une clause de rachat dans l’accord. Ce transfert marque le retour d’Overy dans son pays natal après deux années passées à peaufiner son jeu au sein de la formation des jeunes en Angleterre.
- Getty Images Sport
Le latéral vise une sélection nationale
Overy a souligné son désir d’obtenir un temps de jeu régulier en équipe première afin de renforcer ses chances d’intégrer la sélection pour la Coupe d’Asie de l’année prochaine.
Dans un communiqué officiel du club, Overy a déclaré : « Je pense que c’est le bon moment pour moi de franchir la prochaine étape et de jouer au niveau senior. Le Sydney FC est un immense club, avec une histoire riche en trophées et dans le développement de jeunes joueurs australiens, donc je suis vraiment très enthousiaste à l’idée de le rejoindre.
« Le fait d’être impliqué avec l’Australie m’a donné un aperçu de là où je veux arriver. Jouer régulièrement pour le Sydney FC est une énorme opportunité pour moi de continuer à progresser et, je l’espère, d’obtenir davantage d’opportunités avec l’équipe nationale. »
Le parcours suit un modèle éprouvé
Overy cherchera à suivre la trajectoire de Paul Okon-Engstler, qui a intégré l’équipe nationale A et décroché un transfert au FC Cologne après s’être épanoui sous les couleurs des Sky Blues.
En accueillant l’arrivée de l’adolescent, l’entraîneur de Sydney, Patrick Kisnorbo, a déclaré : « James est un jeune joueur australien extrêmement enthousiasmant et nous pensons qu’il a un très grand avenir devant lui. Il a passé deux années importantes à se développer dans un environnement d’élite à Manchester United, et il a désormais besoin de jouer régulièrement au niveau senior pour franchir la prochaine étape de sa carrière.
« Il a déjà côtoyé la sélection australienne à seulement 18 ans, ce qui démontre à quel point il est estimé, ainsi que la qualité de son caractère. »
Le match de coupe offre une tribune
Overy pourrait faire ses débuts en compétition officielle immédiatement lorsque Sydney affrontera son grand rival Melbourne Victory en demi-finales de la Coupe d’Australie mercredi. Un affrontement contre un adversaire bien connu constitue le test idéal, dès le début, pour évaluer sa préparation physique au football senior. Des performances régulières en coupe comme en championnat renforceraient considérablement les chances du jeune défenseur de décrocher une place permanente avec l’Australie.
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