Overy a souligné son désir d’obtenir un temps de jeu régulier en équipe première afin de renforcer ses chances d’intégrer la sélection pour la Coupe d’Asie de l’année prochaine.

Dans un communiqué officiel du club, Overy a déclaré : « Je pense que c’est le bon moment pour moi de franchir la prochaine étape et de jouer au niveau senior. Le Sydney FC est un immense club, avec une histoire riche en trophées et dans le développement de jeunes joueurs australiens, donc je suis vraiment très enthousiaste à l’idée de le rejoindre.

« Le fait d’être impliqué avec l’Australie m’a donné un aperçu de là où je veux arriver. Jouer régulièrement pour le Sydney FC est une énorme opportunité pour moi de continuer à progresser et, je l’espère, d’obtenir davantage d’opportunités avec l’équipe nationale. »