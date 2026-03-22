Swansea est furieux face à la couverture spéciale de Sky Sports consacrée à Wrexham ; son directeur général confirme avoir déposé une plainte auprès de l'EFL concernant l'émission animée par Ryan Reynolds et Rob Mac

Des chaînes comme Sky tirent profit de cet engouement, sans pour autant pousser les téléspectateurs à se précipiter sur l’expérience Wrexham, mais Swansea estime que les règles du jeu sont légèrement faussées en faveur de ceux qui possèdent les plus grands noms.

Le directeur général Tom Gorringe a déclaré dans ses notes de programme pour le match des Swans contre Coventry City, leader du championnat : « Les caméras de Sky Sports sont à nouveau présentes, même si nous espérons que la couverture de cette rencontre sera plus équilibrée que celle dont nous avons été témoins lors de notre match à Wrexham le week-end dernier.

« Même si je pense que personne ne contestera notre volonté de continuer à développer la visibilité du produit EFL, les moyens utilisés pour y parvenir doivent être équilibrés et impartiaux. À mon avis, la préparation et la couverture du match lui-même laissaient beaucoup à désirer sur ces points précis.

« La production étant assurée par la société de production de Rob et Ryan, tous les invités et toute l’attention étaient concentrés sur leur équipe ; il y a eu des célébrations avec David Prutton – le visage de la couverture de l’EFL par Sky – et la publicité pour le commentaire du match n’a même pas mentionné que nous jouions.

« J’ai eu le sentiment, tout comme plusieurs membres de notre équipe, que nous étions relégués au second plan et que nos hôtes se voyaient accorder la priorité à chaque occasion. En tant que club, nous recommandons vivement que l’on réfléchisse de manière plus critique à la manière dont ces situations seront gérées à l’avenir. C’est une position dont je discuterai avec l’EFL la semaine prochaine. »