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Swansea est furieux face à la couverture spéciale de Sky Sports consacrée à Wrexham ; son directeur général confirme avoir déposé une plainte auprès de l'EFL concernant l'émission animée par Ryan Reynolds et Rob Mac
Reynolds & Mac ont assuré les commentaires parallèles du match Wrexham-Swansea
Ce n'était pas la seule option proposée aux abonnés de Sky ce jour-là, puisqu'un autre commentaire audio était disponible : Reynolds et Mac ont pris le micro et ont rejoint David Prutton sur la tribune. Au cours des 90 minutes, ils ont retrouvé plusieurs visages familiers, notamment Ben Tozer, Ollie Palmer, Humphrey Ker, Ben Foster et Steven Fletcher.
Sky Sports a couvert le match comme d’habitude sur une autre chaîne, où une vision plus équilibrée a été proposée, mais Swansea a contesté les privilèges dont bénéficie Wrexham, dont les coprésidents de premier plan suscitent beaucoup d’intérêt. Les Red Dragons ont vu leur cote monter en flèche grâce à un rachat spectaculaire en 2021.
La série documentaire primée « Welcome to Wrexham » a ouvert une fenêtre sur le monde, tandis que les succès sur le terrain ont permis une série historique de trois promotions consécutives – alors que l’équipe de Phil Parkinson vise une place en Premier League.
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Ce qu'a déclaré le directeur général de Swansea à propos de la couverture du derby par Sky Sports
Des chaînes comme Sky tirent profit de cet engouement, sans pour autant pousser les téléspectateurs à se précipiter sur l’expérience Wrexham, mais Swansea estime que les règles du jeu sont légèrement faussées en faveur de ceux qui possèdent les plus grands noms.
Le directeur général Tom Gorringe a déclaré dans ses notes de programme pour le match des Swans contre Coventry City, leader du championnat : « Les caméras de Sky Sports sont à nouveau présentes, même si nous espérons que la couverture de cette rencontre sera plus équilibrée que celle dont nous avons été témoins lors de notre match à Wrexham le week-end dernier.
« Même si je pense que personne ne contestera notre volonté de continuer à développer la visibilité du produit EFL, les moyens utilisés pour y parvenir doivent être équilibrés et impartiaux. À mon avis, la préparation et la couverture du match lui-même laissaient beaucoup à désirer sur ces points précis.
« La production étant assurée par la société de production de Rob et Ryan, tous les invités et toute l’attention étaient concentrés sur leur équipe ; il y a eu des célébrations avec David Prutton – le visage de la couverture de l’EFL par Sky – et la publicité pour le commentaire du match n’a même pas mentionné que nous jouions.
« J’ai eu le sentiment, tout comme plusieurs membres de notre équipe, que nous étions relégués au second plan et que nos hôtes se voyaient accorder la priorité à chaque occasion. En tant que club, nous recommandons vivement que l’on réfléchisse de manière plus critique à la manière dont ces situations seront gérées à l’avenir. C’est une position dont je discuterai avec l’EFL la semaine prochaine. »
Réponse aux accusations de favoritisme envers Wrexham
Sky a présenté « Live from Wrexham with Rob & Ryan » comme une « émission unique en son genre ». Mac a déclaré avoir apprécié cette opportunité, la qualifiant d’« expérience professionnelle la plus enrichissante de toute ma vie ». Les supporters ont eu droit à un aperçu des coulisses, découvrant comment Mac et Reynolds gèrent le stress lié au fait de suivre le match de Wrexham en direct, avant de pouvoir finalement célébrer une victoire 2-0 dans ce derby.
Sky Sports a déclaré à BBC Wales que, contrairement à ce qu'a affirmé Gorringe, la couverture alternative du match Wrexham-Swansea avait été produite et diffusée par eux-mêmes, et non par Reynolds et Mac. Ils se sont également empressés de souligner que l'ancien capitaine de Swansea, Ashley Williams, faisait partie de leur équipe d'analystes sur une autre chaîne, tandis que l'entraîneur principal Vitor Matos avait été interviewé avant et après le match – les Swans n'ayant pas été traités différemment de Wrexham et Parkinson.
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Modric et Snoop Dogg : Swansea a ses propres célébrités
Swansea suscite également beaucoup d’intérêt depuis que des personnalités de renom ont rejoint son groupe d’actionnaires. Luka Modric, légende du Real Madrid et ancien vainqueur du Ballon d’Or, qui évolue désormais à l’AC Milan, fait partie de cette équipe aux côtés de la star emblématique du rap américain Snoop Dogg.
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