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AS Roma v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Suzuki, un retour cauchemardesque après 126 jours : à la 3e minute du match Turin-Parme, il encaisse un but entre les jambes face à Simeone

Cet incident s'est produit le jour même du retour sur le terrain

Ce n'est certainement pas le retour dont Zion Suzuki aurait rêvé. Le gardien de Parme, qui n'avait plus joué depuis le 8 novembre dernier (Parme-Milan 2-2) en raison d'une blessure à la main, a retrouvé sa place de titulaire à la place du remplaçant Edoardo Corvi lors du match d'ouverture de la 29e journée de championnat à Turin, 126 jours plus tard. 

  • LE BUT ENCAISSÉ

    À peine trois minutes après le coup d'envoi de la première mi-temps,et dès le premier tir encaissé, Suzuki doit aller chercher le ballon au fond des filets : percée de Vlasic, le ballon arrive à Simeone qui le contrôle du pied droit et tire, presque en glissant, depuis une position excentrée dans la surface. Le ballon vient droit sur le gardien, mais celui-ci, en tentant de l'arrêter, le laisse passer sous ses jambes. 

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