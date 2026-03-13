Ce n'est certainement pas le retour dont Zion Suzuki aurait rêvé. Le gardien de Parme, qui n'avait plus joué depuis le 8 novembre dernier (Parme-Milan 2-2) en raison d'une blessure à la main, a retrouvé sa place de titulaire à la place du remplaçant Edoardo Corvi lors du match d'ouverture de la 29e journée de championnat à Turin, 126 jours plus tard.
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Suzuki, un retour cauchemardesque après 126 jours : à la 3e minute du match Turin-Parme, il encaisse un but entre les jambes face à Simeone
LE BUT ENCAISSÉ
À peine trois minutes après le coup d'envoi de la première mi-temps,et dès le premier tir encaissé, Suzuki doit aller chercher le ballon au fond des filets : percée de Vlasic, le ballon arrive à Simeone qui le contrôle du pied droit et tire, presque en glissant, depuis une position excentrée dans la surface. Le ballon vient droit sur le gardien, mais celui-ci, en tentant de l'arrêter, le laisse passer sous ses jambes.
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