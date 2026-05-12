En raison d’un virus gastro-intestinal très contagieux, quatre joueurs prometteurs ont dû déclarer forfait pour la séance d’entraînement de mardi : Eric Smith, Hauke Wahl, David Nemeth et Louis Oppie. Leur absence pourrait remettre en question leur participation à la rencontre décisive de la dernière journée.
Traduit par
Suspense avant le match décisif pour le maintien : le FC St. Pauli pourrait être contraint de affronter Wolfsburg avec de nombreux joueurs absents
Selon le club, il ne s’agirait que d’une mesure de précaution pour Smith. Son retour à l’entraînement est toutefois encore incertain d’ici la fin de la semaine. Par ailleurs, le capitaine Jackson Irvine a de nouveau été écarté de la séance pour gestion de la charge de travail.
Récemment touché par un virus gastro-intestinal lors de son déplacement à Leipzig (défaite 1-2), le club a appliqué un protocole sanitaire strict, l’entraîneur Alexander Blessin précisant : « Nous devons isoler les joueurs malades et veiller à ce qu’aucun autre ne soit contaminé. »
- Getty Images Sport
Quatre titulaires manquent déjà à l’appel pour le match de Saint-Pauli contre Wolfsburg.
Adam Dzwigala, absent à Leipzig, a repris l’entraînement. Toutefois, Manolis Saliakas et Karol Mets, victimes de blessures musculaires, James Sands, en convalescence après une opération à la cheville, ainsi que Mathias Pereira Lage, touché à un ligament croisé, sont forfait pour la rencontre face à Wolfsburg.
Lanterne rouge de la Bundesliga, le FC Saint-Paulïen aborde la dernière journée à égalité de points avec Wolfsburg et le 1. FC Heidenheim, qui recevra le FSV Mayence 05.