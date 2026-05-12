Selon le club, il ne s’agirait que d’une mesure de précaution pour Smith. Son retour à l’entraînement est toutefois encore incertain d’ici la fin de la semaine. Par ailleurs, le capitaine Jackson Irvine a de nouveau été écarté de la séance pour gestion de la charge de travail.

Récemment touché par un virus gastro-intestinal lors de son déplacement à Leipzig (défaite 1-2), le club a appliqué un protocole sanitaire strict, l’entraîneur Alexander Blessin précisant : « Nous devons isoler les joueurs malades et veiller à ce qu’aucun autre ne soit contaminé. »