Suspense aux tirs au but contre le Danemark : la République tchèque se qualifie pour la Coupe du monde après 20 ans d'absence

Au bout de 120 minutes, le score était de 2-2 (1-1, 0-1) à Prague. Michal Sadilek a transformé le dernier penalty, après que les Danois Rasmus Höjlund, Anders Dreyer et Mathias Jensen aient échoué.

Pendant le temps réglementaire, Pavel Sulc (3e) et Ladislav Krejci (100e) avaient donné deux fois l'avantage aux hôtes devant 19 000 spectateurs, mais le Danemark avait égalisé à chaque fois par Joachim Andersen (72e) et Kasper Högh (111e).