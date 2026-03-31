Après un nouveau match à suspense, la République tchèque s'est qualifiée pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 20 ans. L'équipe entraînée par Miroslav Koubek a remporté la finale très disputée des barrages contre le Danemark sur le score de 3-1 aux tirs au but.
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Suspense aux tirs au but contre le Danemark : la République tchèque se qualifie pour la Coupe du monde après 20 ans d'absence
Au bout de 120 minutes, le score était de 2-2 (1-1, 0-1) à Prague. Michal Sadilek a transformé le dernier penalty, après que les Danois Rasmus Höjlund, Anders Dreyer et Mathias Jensen aient échoué.
Pendant le temps réglementaire, Pavel Sulc (3e) et Ladislav Krejci (100e) avaient donné deux fois l'avantage aux hôtes devant 19 000 spectateurs, mais le Danemark avait égalisé à chaque fois par Joachim Andersen (72e) et Kasper Högh (111e).
Le trio de la Bundesliga mené par Patrik Schick remet la République tchèque sur les rails
Au final, ce sont les hôtes, qui alignaient dans leur onze de départ le trio de la Bundesliga composé de Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Coufal et Robin Hranac (tous deux du TSG Hoffenheim), qui ont eu le dernier mot.
Cinq jours plus tôt, les Tchèques s'étaient également imposés aux tirs au but en demi-finale contre l'Irlande, après avoir été menés 0-2. L'équipe se rend désormais à la Coupe du monde, où elle affrontera, dans le groupe A, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et le Mexique, pays hôte.