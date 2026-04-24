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Suspendu six matches : l’ailier du Benfica Gianluca Prestianni écope d’une sanction de l’UEFA pour des propos « discriminatoires » visant l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior
L'UEFA inflige une lourde sanction pour comportement discriminatoire
L'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline (CEDB) de l'UEFA a officiellement suspendu Prestianni, joueur du Benfica, pour six matches à l'issue d'une enquête officielle sur son comportement. Cette décision fait suite à un incident survenu lors du match aller des barrages de la Ligue des champions, au cours duquel l'ailier argentin a été accusé d'avoir proféré des insultes à l'encontre de la star du Real Madrid, Vini Jr.
Si les premiers rapports évoquaient des insultes à caractère raciste, le verdict final de l’UEFA retient officiellement un « comportement discriminatoire (c’est-à-dire homophobe) » comme motif de la sanction. L’incident a entraîné une interruption de dix minutes de la rencontre à l’Estadio da Luz, les officiels ayant suivi les protocoles anti-discrimination en vigueur, ce qui a conduit à cette décision historique.
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L'instance disciplinaire précise les modalités du dispositif de suspension avec sursis.
Dans son communiqué officiel, la CEDB a détaillé la sanction infligée à l’ex-jeune star de Vélez Sarsfield. Si la suspension totale s’élève à six matches, trois de ces rencontres sont assorties d’une période probatoire de deux ans. Ce dispositif constitue un « dernier avertissement » pour le joueur : toute nouvelle infraction commise durant ce laps de temps entraînera l’application immédiate des trois matches restants.
« Suspendre le joueur du SL Benfica, Gianluca Prestianni, pour un total de six (6) matches officiels de clubs de l’UEFA et/ou de l’équipe nationale pour lesquels il serait autrement éligible, pour conduite discriminatoire (c’est-à-dire homophobe) », précise le communiqué. « La suspension pour trois (3) de ces matches est soumise à une période probatoire de deux (2) ans, à compter de la date de la présente décision. »
« Cette décision (soit la suspension de six matches) prend en compte le match de suspension provisoire déjà purgé par le joueur lors du match de barrage de l’UEFA Champions League 2025/26 disputé le 25 février 2026 entre le Real Madrid CF et le SL Benfica. »
La FIFA a demandé l’extension de la suspension à l’ensemble de la planète.
Les répercussions de cette affaire pourraient aussi compromettre la carrière nationale de Prestianni. L’UEFA a officiellement demandé à la FIFA d’étendre la suspension à l’échelle mondiale. Si cette requête est acceptée, l’ailier ne pourra pas jouer en Primeira Liga portugaise ni honorer sa sélection avec l’équipe d’Argentine tant qu’il n’aura pas purgé la totalité de la partie ferme de sa sanction.
Cette demande d’extension mondiale marque une escalade significative destinée à assurer la cohérence des sanctions disciplinaires sur tous les territoires. « Demander à la FIFA d’étendre à l’échelle mondiale la suspension susmentionnée », précise le communiqué.
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Prestianni a encore un long chemin à parcourir pour se racheter
Prestianni entame un programme de rééducation loin des projecteurs de l’équipe première, alors qu’il purge le reste de sa suspension. Le joueur de 20 ans sera étroitement surveillé durant ses deux ans de mise à l’épreuve : tout nouveau incident pourrait compromettre sa jeune carrière européenne.
Le Benfica Lisbonne devra donc gérer ses échéances nationales et continentales sans l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. L’équipe de José Mourinho reste en lice pour le titre de champion, mais pointe à sept points du leader, le FC Porto, à quatre journées de la fin du championnat.