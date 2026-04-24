Suspendu six matches : l’ailier du Benfica Gianluca Prestianni écope d’une sanction de l’UEFA pour des propos « discriminatoires » visant l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior

Dans son communiqué officiel, la CEDB a détaillé la sanction infligée à l’ex-jeune star de Vélez Sarsfield. Si la suspension totale s’élève à six matches, trois de ces rencontres sont assorties d’une période probatoire de deux ans. Ce dispositif constitue un « dernier avertissement » pour le joueur : toute nouvelle infraction commise durant ce laps de temps entraînera l’application immédiate des trois matches restants.

« Suspendre le joueur du SL Benfica, Gianluca Prestianni, pour un total de six (6) matches officiels de clubs de l’UEFA et/ou de l’équipe nationale pour lesquels il serait autrement éligible, pour conduite discriminatoire (c’est-à-dire homophobe) », précise le communiqué. « La suspension pour trois (3) de ces matches est soumise à une période probatoire de deux (2) ans, à compter de la date de la présente décision. »

« Cette décision (soit la suspension de six matches) prend en compte le match de suspension provisoire déjà purgé par le joueur lors du match de barrage de l’UEFA Champions League 2025/26 disputé le 25 février 2026 entre le Real Madrid CF et le SL Benfica. »