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Surprise dans les coulisses de l'annonce de la décision : la première réaction de Hossam Hassan après son limogeage

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Moustafa Abou Zahra, membre du conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football, a exprimé leur reconnaissance pour le travail accompli par le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, et son staff durant la période où ils ont exercé leurs fonctions, dévoilant les coulisses de son limogeage à la tête des Pharaons.

La Fédération égyptienne de football a décidé de limoger Hossam Hassan hier samedi et de nommer Ali Maher à sa place, avant le début du stage de novembre, et ce environ deux mois seulement après la prolongation de son contrat jusqu'en 2030.

Il a affirmé que la sélection égyptienne a vécu des moments heureux sous la houlette de Hossam Hassan, et a également salué ce qu'il a accompli lors de la Coupe du monde.

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  • « Nous ne sommes pas déconnectés de l'opinion publique »

    Abou Zahra a expliqué, dans des déclarations à l'émission El Hekaya sur MBC Masr, que la décision de se séparer du staff technique est intervenue après une évaluation des circonstances qui l'ont entouré ces derniers temps et de l'impact qu'elles pourraient avoir sur sa stabilité, soulignant que la fédération n'ignore pas les opinions du public ni les réactions de la rue sportive.

    Il a ajouté : « Nous ne sommes pas déconnectés de l'opinion publique et des supporters de football. Après avoir examiné, lors de notre réunion, les circonstances environnantes et l'ambiance dans laquelle a vécu le capitaine Hossam Hassan ces derniers jours, ainsi que l'ampleur de leur impact sur l'atmosphère de la sélection, nous avons décidé de le remercier et de nommer Ali Maher directeur technique de l'équipe d'Égypte. »

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  • Les coulisses de l'annonce du limogeage : la réponse de Hossam et la clause pénale

    Abou Zahra a par ailleurs créé la surprise en révélant la manière dont l'ancien sélectionneur a été informé de la décision de son limogeage, puisque la nouvelle lui est parvenue par l'intermédiaire du directeur administratif de la sélection, sans aucun contact avec lui de la part du président ou des membres du conseil d'administration de la Fédération de football.

    Il a précisé : « Mustafa Azzam, le secrétaire général de la Fédération de football, s'est chargé de contacter le directeur administratif de la sélection pour l'informer de la décision du conseil d'administration, avant que ce dernier ne transmette la nouvelle à Hossam Hassan et à son staff technique. »

    Selon le récit du membre du conseil d'administration, Hossam Hassan n'a manifesté aucune objection ni réaction émotive en apprenant la fin de sa mission ; il a au contraire accueilli la nouvelle avec sérénité, se contentant de la formule : « C'est la volonté de Dieu, et ce qu'Il a voulu s'est accompli », avant de souhaiter bonne chance à la sélection pour la période à venir.

    Sur le plan contractuel, Abou Zahra a insisté sur le fait que la Fédération ne dérogera pas aux obligations prévues dans le contrat de l'entraîneur, expliquant que l'accord comporte une clause pénale et des dispositions précises régissant le règlement des sommes financières dues à la suite de la rupture du contrat, et que le conseil traitera ce dossier conformément à ce qui a été convenu.

    En revanche, la Fédération de football n'entend pas limiter la fin de la relation de Hossam Hassan avec la sélection à un simple règlement contractuel, puisque Abou Zahra a révélé une intention de tenir une réunion du conseil d'administration au cours de la semaine prochaine, afin d'étudier les modalités appropriées pour rendre hommage à l'entraîneur et à son staff, en reconnaissance de ce qu'ils ont apporté durant leur période de responsabilité.

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