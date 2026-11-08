Surprise dans les coulisses de l'annonce de la décision : la première réaction de Hossam Hassan après son limogeage

Abou Zahra a par ailleurs créé la surprise en révélant la manière dont l'ancien sélectionneur a été informé de la décision de son limogeage, puisque la nouvelle lui est parvenue par l'intermédiaire du directeur administratif de la sélection, sans aucun contact avec lui de la part du président ou des membres du conseil d'administration de la Fédération de football.

Il a précisé : « Mustafa Azzam, le secrétaire général de la Fédération de football, s'est chargé de contacter le directeur administratif de la sélection pour l'informer de la décision du conseil d'administration, avant que ce dernier ne transmette la nouvelle à Hossam Hassan et à son staff technique. »

Selon le récit du membre du conseil d'administration, Hossam Hassan n'a manifesté aucune objection ni réaction émotive en apprenant la fin de sa mission ; il a au contraire accueilli la nouvelle avec sérénité, se contentant de la formule : « C'est la volonté de Dieu, et ce qu'Il a voulu s'est accompli », avant de souhaiter bonne chance à la sélection pour la période à venir.

Sur le plan contractuel, Abou Zahra a insisté sur le fait que la Fédération ne dérogera pas aux obligations prévues dans le contrat de l'entraîneur, expliquant que l'accord comporte une clause pénale et des dispositions précises régissant le règlement des sommes financières dues à la suite de la rupture du contrat, et que le conseil traitera ce dossier conformément à ce qui a été convenu.

En revanche, la Fédération de football n'entend pas limiter la fin de la relation de Hossam Hassan avec la sélection à un simple règlement contractuel, puisque Abou Zahra a révélé une intention de tenir une réunion du conseil d'administration au cours de la semaine prochaine, afin d'étudier les modalités appropriées pour rendre hommage à l'entraîneur et à son staff, en reconnaissance de ce qu'ils ont apporté durant leur période de responsabilité.

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