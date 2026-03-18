Face aux Italiens, Ofli est entré en jeu à la 56e minute à la place du milieu de terrain Aleksandar Pavlovic et a contribué, quelques instants plus tard, au 3-0.
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Surprise au FC Bayern Munich ! Deux jeunes talents font leurs débuts professionnels contre l'Atalanta Bergame
Sur le flanc gauche, le jeune joueur de 18 ans a récupéré le ballon et l'a immédiatement transmis à Harry Kane. Après un rebond sur Luis Diaz, le ballon est finalement arrivé à Lennart Karl, qui, seul face au gardien de l'Atalanta Marco Sportiello, a gardé son sang-froid et a marqué.
Pour Pavic, il a fallu attendre environ 20 minutes de plus avant qu'il ne puisse disputer ses premières minutes en tant que professionnel avec le club le plus titré d'Allemagne. À la 72e minute, ce jeune défenseur central de 16 ans, qui a intégré pour la première fois l'équipe de l'entraîneur Vincent Kompany contre Bergame, est entré en jeu à la place de Josip Stanisic.
Prescott fait également partie de l'effectif, mais Urbig peut jouer
Vincent Manuba faisait également partie de l'effectif pour la Ligue des champions. Il y a quelques semaines, Maycon Cardozo a déjà pu faire ses premiers pas chez les professionnels lors du match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach.
Pavic a quitté le SV Waldperlach en 2019 pour rejoindre le centre de formation du club le plus titré d'Allemagne et a joué cette saison pour les U17 du Bayern. Il a également disputé un match en UEFA Youth League.
Leonard Prescott, un autre joueur de 16 ans, figurait dans la sélection munichoise et avait même été pressenti ces derniers jours pour une place dans le onze de départ. Cependant, le gardien Jonas Urbig s'étant remis à temps de sa commotion cérébrale subie lors du match aller à Bergame, il n'a finalement été retenu que dans l'effectif.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Samedi 21 mars 15h30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Samedi 11 avril 18h30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)