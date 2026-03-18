Surprise au FC Bayern Munich ! Deux jeunes talents font leurs débuts professionnels contre l'Atalanta Bergame

Vincent Manuba faisait également partie de l'effectif pour la Ligue des champions. Il y a quelques semaines, Maycon Cardozo a déjà pu faire ses premiers pas chez les professionnels lors du match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach.

Pavic a quitté le SV Waldperlach en 2019 pour rejoindre le centre de formation du club le plus titré d'Allemagne et a joué cette saison pour les U17 du Bayern. Il a également disputé un match en UEFA Youth League.

Leonard Prescott, un autre joueur de 16 ans, figurait dans la sélection munichoise et avait même été pressenti ces derniers jours pour une place dans le onze de départ. Cependant, le gardien Jonas Urbig s'étant remis à temps de sa commotion cérébrale subie lors du match aller à Bergame, il n'a finalement été retenu que dans l'effectif.