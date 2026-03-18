Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vincent KompanyGetty
Tim Ursinus et Christian Guinin

Traduit par

Surprise au FC Bayern Munich ! Deux jeunes talents font leurs débuts professionnels contre l'Atalanta Bergame

Lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, deux jeunes joueurs du FC Bayern Munich, Deniz Ofli et Filip Pavic, ont fait leurs débuts professionnels.

Face aux Italiens, Ofli est entré en jeu à la 56e minute à la place du milieu de terrain Aleksandar Pavlovic et a contribué, quelques instants plus tard, au 3-0.

  • Sur le flanc gauche, le jeune joueur de 18 ans a récupéré le ballon et l'a immédiatement transmis à Harry Kane. Après un rebond sur Luis Diaz, le ballon est finalement arrivé à Lennart Karl, qui, seul face au gardien de l'Atalanta Marco Sportiello, a gardé son sang-froid et a marqué.

    Pour Pavic, il a fallu attendre environ 20 minutes de plus avant qu'il ne puisse disputer ses premières minutes en tant que professionnel avec le club le plus titré d'Allemagne. À la 72e minute, ce jeune défenseur central de 16 ans, qui a intégré pour la première fois l'équipe de l'entraîneur Vincent Kompany contre Bergame, est entré en jeu à la place de Josip Stanisic.

    • Publicité

  • Prescott fait également partie de l'effectif, mais Urbig peut jouer

    Vincent Manuba faisait également partie de l'effectif pour la Ligue des champions. Il y a quelques semaines, Maycon Cardozo a déjà pu faire ses premiers pas chez les professionnels lors du match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach. 

    Pavic a quitté le SV Waldperlach en 2019 pour rejoindre le centre de formation du club le plus titré d'Allemagne et a joué cette saison pour les U17 du Bayern. Il a également disputé un match en UEFA Youth League.

    Leonard Prescott, un autre joueur de 16 ans, figurait dans la sélection munichoise et avait même été pressenti ces derniers jours pour une place dans le onze de départ. Cependant, le gardien Jonas Urbig s'étant remis à temps de sa commotion cérébrale subie lors du match aller à Bergame, il n'a finalement été retenu que dans l'effectif.

  • FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB

    DateHeureRencontre
    Samedi 21 mars15h30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Samedi 4 avril15h30SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
    Samedi 11 avril18h30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Hellas Vérone crest
Hellas Vérone
VER
0