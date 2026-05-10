« Sur les traces de Lennart Karl » : lors du Clásico, Sami Khedira lance une pique à la superstar barcelonaise Lamine Yamal

Après le deuxième but du FC Barcelone, inscrit par Ferran Torres à la 18e minute, les caméras se sont tournés vers Lamine Yamal, actuellement blessé, qui exultait en tribune. « Lamine Yamal apprécie. Côté tenue, il suit les traces de Lennart Karl », a commenté avec ironie l’ancienne star du Real Madrid, Sami Khedira.

Le jeune attaquant arborait un sweat à capuche rose et un sac ostentatoire autour du cou. La remarque de Khedira fait référence à Lennart Karl, prodige du FC Bayern Munich, qui avait lui aussi fait sensation quelques semaines plus tôt. Lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mi-avril, que Karl avait manqué en raison d’une blessure, le jeune Bavarois avait fait encore plus fort en apparaissant tout de rose vêtu dans les tribunes, puis sur la pelouse lors des célébrations. Une excentricité qui lui avait valu un rappel à l’ordre du président d’honneur du Bayern, Uli Hoeneß.