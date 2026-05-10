Le champion du monde Sami Khedira, consultant pour DAZN, n’a pas pu s’empêcher de lancer une petite pique à l’encontre de Yamal et de sa tenue dimanche soir au Camp Nou.
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« Sur les traces de Lennart Karl » : lors du Clásico, Sami Khedira lance une pique à la superstar barcelonaise Lamine Yamal
Après le deuxième but du FC Barcelone, inscrit par Ferran Torres à la 18e minute, les caméras se sont tournés vers Lamine Yamal, actuellement blessé, qui exultait en tribune. « Lamine Yamal apprécie. Côté tenue, il suit les traces de Lennart Karl », a commenté avec ironie l’ancienne star du Real Madrid, Sami Khedira.
Le jeune attaquant arborait un sweat à capuche rose et un sac ostentatoire autour du cou. La remarque de Khedira fait référence à Lennart Karl, prodige du FC Bayern Munich, qui avait lui aussi fait sensation quelques semaines plus tôt. Lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mi-avril, que Karl avait manqué en raison d’une blessure, le jeune Bavarois avait fait encore plus fort en apparaissant tout de rose vêtu dans les tribunes, puis sur la pelouse lors des célébrations. Une excentricité qui lui avait valu un rappel à l’ordre du président d’honneur du Bayern, Uli Hoeneß.
- AFP
Même privé de Lamine Yamal, le FC Barcelone conserve son destin de champion entre les mains.
Blessé de manière quelque peu inhabituelle à un muscle en avril, Lamine Yamal est contraint de regarder ses coéquipiers depuis le bord du terrain. L’attaquant de 18 ans manquera les dernières rencontres du Barça cette saison, mais sa présence à la Coupe du monde cet été ne devrait pas être compromise.
Même sans lui, le FC Barcelone a récemment franchi une nouvelle étape vers la défense de son titre en Liga. Une victoire dimanche face à son grand rival madrilène lui assurerait mathématiquement le sacre. Avant sa blessure, Yamal avait inscrit 24 buts et délivré 18 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues cette saison.
Lamine Yamal : ses statistiques avec le FC Barcelone
Jeux
151 buts
Buts
49 passes décisifs.
Passes décisives
52