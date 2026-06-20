Sur les traces de l’épopée entre l’Arabie saoudite et l’Argentine… La Tunisie fait appel au « chevalier des missions impossibles »

En Coupe du monde, le football ne laisse guère de temps pour réfléchir ou se rattraper. Chaque défaite peut dégénérer en crise, et chaque décision peut sceller le destin d’une sélection nationale.

Alors que la Tunisie digérait encore les conséquences de sa défaite retentissante face à la Suède lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, la Fédération tunisienne de football a frappé fort en limogeant l’entraîneur Sabri Lamouchi pour recruter en urgence le vétéran français Hervé Renard.

Un choix fort, destiné à prouver que les « Aigles de Carthage » croient encore en leurs chances de rebondir et de se qualifier, malgré le séisme sportif qui a ébranlé la confiance des supporters et suscité de nombreux doutes sur la suite de leur parcours.