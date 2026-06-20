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Spain v France - UEFA Women's Nations League 2024 FinalGetty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Sur les traces de l’épopée entre l’Arabie saoudite et l’Argentine… La Tunisie fait appel au « chevalier des missions impossibles »

FEATURES
H. Renard
Tunisie vs Japon
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Renard va-t-il réaliser un exploit face au Japon ?

En Coupe du monde, le football ne laisse guère de temps pour réfléchir ou se rattraper. Chaque défaite peut dégénérer en crise, et chaque décision peut sceller le destin d’une sélection nationale.

Alors que la Tunisie digérait encore les conséquences de sa défaite retentissante face à la Suède lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, la Fédération tunisienne de football a frappé fort en limogeant l’entraîneur Sabri Lamouchi pour recruter en urgence le vétéran français Hervé Renard.

Un choix fort, destiné à prouver que les « Aigles de Carthage » croient encore en leurs chances de rebondir et de se qualifier, malgré le séisme sportif qui a ébranlé la confiance des supporters et suscité de nombreux doutes sur la suite de leur parcours.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cette chute tire la sonnette d’alarme

    La défaite 5-1 face à la Suède n’a pas été une simple défaite lors d’un match d’ouverture ; c’est un véritable choc qui a mis en évidence l’ampleur des problèmes, tant techniques que mentaux, auxquels est confrontée la sélection tunisienne.

    Au stade de Monterrey, au Mexique, les Tunisiens n’ont jamais réussi à suivre le rythme imposé par les Suédois, concédant l’une des plus larges défaites de leur histoire en Coupe du monde.

    Cette défaite, certes attendue au vu des signes inquiétants lors de la phase de préparation (dont une cuisante défaite 0-5 face à la Belgique lors du dernier match amical), a néanmoins choqué par son ampleur.

    Ces performances alarmantes ont poussé les responsables à agir promptement : Sabri Lamouchi est ainsi devenu la première victime de cette Coupe du monde, une décision qui traduit l’ampleur de l’inquiétude qui règne dans les coulisses du football tunisien.

    • Publicité
  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    Spécialiste des missions difficiles

    Dans un contexte où les options semblaient limitées, le choix s’est naturellement porté sur Hervé Renard, un technicien aguerri, habitué à gérer la pression et à dénouer les situations les plus délicates.

    L’entraîneur français, dont la réputation n’est plus à faire, s’est forgé une place de choix parmi les grands sélectionneurs grâce à sa forte personnalité et à sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, même dans les circonstances les plus délicates.

    Réputé pour rétablir la confiance dans le vestiaire et booster la motivation psychologique et mentale des joueurs, il possède les atouts qui ont convaincu la Fédération tunisienne de lui confier ce cap délicat.

  • Tunisia Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La dernière chance

    Tous les regards sont tournés vers le stade « BBVA », qui accueillera la rencontre très attendue entre la Tunisie et le Japon dans le cadre du groupe 5 de la Coupe du monde 2026.

    Un résultat autre qu’une victoire compliquerait considérablement les chances de qualification des Aigles de Carthage, voire les exposerait à une élimination prématurée.

    La Suède, qui occupe la première place du groupe avec trois points grâce à sa large victoire initiale contre la Tunisie, est déjà en tête.

    Les Pays-Bas et le Japon, crédités d’un point chacun après leur passionnante rencontre nulle (2-2) lors de la première journée, occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

    Quant à la Tunisie, elle ferme la marche avec zéro point, ce qui rend la rencontre face au Japon décisive et sans appel.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    Un discours enflammé qui rallie les joueurs et fait monter la fièvre du stade.

    Dès son arrivée au stage de la sélection tunisienne, Hervé Renard a adressé un message clair à ses joueurs : il n’est pas encore trop tard pour redresser la situation.

    Une vidéo de son allocution enthousiaste au sein du camp a rapidement circulé, suscitant un vif intérêt parmi les supporters tunisiens sur les réseaux sociaux.

    D’un ton ferme, il a lancé : « Si nous rentrons chez nous aujourd’hui, savez-vous ce qui va se passer ? Tout le monde sera en colère, et c’est normal. Nous sommes à la Coupe du monde, nous devons nous battre et donner tout ce que nous avons. Vous avez de la chance d’être ici, et lors de notre prochain match, nous allons remettre les choses sur la bonne voie. »

    Un discours qui rappelle les moments forts de son parcours, lorsqu’il transformait la frustration en motivation et les doutes en énergie positive, tirant le meilleur de ses joueurs.

  • FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP

    Pas d’excuses… seulement la responsabilité et la réaction. En football, comme sur le terrain, chaque erreur appelle une prise de conscience immédiate et une réponse à la hauteur du défi.

    Dans ses dernières déclarations, Renard a affirmé qu’il refusait de chercher des excuses après des défaites cuisantes et qu’il préférait se concentrer sur des solutions rapides.

    L’entraîneur français a déclaré : « Il n’y a pas de place pour les excuses, nous devons puiser l’énergie et la détermination au plus profond de nous-mêmes. Nous devons livrer un match qui redonne espoir et le sourire à un peuple profondément déçu après le résultat du premier match. »

    Ces propos résument la philosophie bien connue de Renard : assumer ses responsabilités plutôt que de les fuir, et agir sur le terrain pour reconquérir la confiance par les résultats, non par les mots.

  • FBL-WC-2022-MATCH08-ARG-KSAAFP

    Le match entre l’Arabie saoudite et l’Argentine est une rencontre attendue qui oppose deux sélections aux histoires et aux styles de jeu contrastés.

    Pour une grande partie du public tunisien, le nom d’Hervé Renard évoque immédiatement l’une des plus grandes surprises de l’histoire récente de la Coupe du monde.

    Lors de l’édition 2022 au Qatar, il a conduit l’équipe d’Arabie saoudite à une victoire 2-1 sur l’Argentine en phase de groupes, match considéré comme l’une des plus grandes surprises du tournoi.

    Or cette même Albiceleste a ensuite filé vers le sacre mondial, ce qui a encore rehaussé la valeur de l’exploit réalisé par le technicien français avec les « Verts ».

    C’est pourquoi, en Tunisie, beaucoup d’observateurs estiment que le technicien français possède les épaules pour créer une nouvelle surprise, même si le contexte actuel s’annonce particulièrement délicat.

  • FBL-AFR-2015-MATCH32-CIV-GHAAFP

    Un palmarès impressionnant

    Hervé Renard n’est pas seulement connu pour son passage à la tête de l’équipe d’Arabie saoudite ; il possède également un palmarès solide sur le continent africain.

    Il a d’abord conduit la sélection zambienne vers l’un des plus beaux contes de fées de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations, en soulevant le trophée en 2012 malgré des moyens nettement inférieurs à ceux de ses adversaires.

    Trois ans plus tard, il réédite cet exploit avec la Côte d’Ivoire et devient le premier entraîneur à remporter la Coupe d’Afrique des nations avec deux sélections différentes.

    Ses multiples missions à la tête d’équipes nationales africaines et arabes lui confèrent une expérience rare pour gérer la pression et relever les défis les plus grands.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    Les espoirs de la Tunisie, entre réalité et rêve

    Nul ne sait précisément quel sera l’impact immédiat de Renard sur la sélection tunisienne, mais son arrivée a déjà suffi à raviver l’espoir des supporters, ébranlés par la lourde défaite contre la Suède.

    Coincée entre des résultats décevants et un espoir encore vivant de se relancer, la sélection tunisienne aborde donc un nouveau test décisif. Pour ce rendez-vous, les Aigles de Carthage misent sur l’expérience du technicien français, sur son leadership et sur sa capacité à raviver l’esprit combatif du groupe.

    Reste à savoir si le sorcier blanc parviendra à rééditer son coup de baguette et à propulser les Aigles de Carthage vers un sursaut mondialiste, ou si la mission dépassera les effets d’un simple discours motivant.

    La réponse, attendue avec fébrilité, se dessinera sur la pelouse lorsque les Aigles de Carthage défieront le Japon dans l’un des rendez-vous les plus captivants de cette journée.

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